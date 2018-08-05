بني ياس يلتقي النصر السعودي

المصدر: متابعة- محمد محسن

يلتقي بني ياس النصر السعودي اليوم، ودياً في معسكره الجاري في هولندا، ويسعى السماوي إلى أقصى استفادة فنية، أمام ثالث الدوري السعودي، كما أن عيون النصر شاخصة على ذهاب الـ 32 لكأس العرب للأندية الأبطال عندما يحل ضيفاً على الجزيرة 13 الجاري.

ويواصل بني ياس جهوده الرامية إلى الجاهزية البدنية والفنية للاعبيه استعداداً للموسم الجديد ومحو صورة الهبوط الصادم للفريق الموسم قبل الماضي. ووضع «السماوي» 6 وديات ضمن معسكره الخارجي، خاض منها مباراتين أمام فيتزي الهولندي وفاز 1/‏0، كما التقى في التجربة الودية الثانية أمام الاتفاق السعودي وفاز الأخير 2/‏0، ويدشن اليوم ودية من العيار الثقيل أمام النصر السعودي