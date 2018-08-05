تيغالي يحرز هاتريك في ودية آيجينياكوس اليوناني

المصدر: متابعة - محمد محسن

قاد الأرجنتيني سبستيان تيغالي الوحدة إلى فوز كبير على آيجينياكوس اليوناني 3 –1، أول من أمس وهي الودية الثانية للعنابي في معسكره الإعدادي بالنمسا، وتألق تيغالي وسجل هاتريك دق 90، 30، 45، بينما أحرز الفريق اليوناني هدفه الوحيد في الدقيقة 74.

بدأ المدير الفني ريجيكامب بتشكيلة تتكون من: راشد علي في حراسة المرمى وفي خط الدفاع حمدان الكمالي، والكوري ريم، راشد عبدالله،، عبدالله يوسف وفي خط الوسط الغافري وأحمد العكبري وإسماعيل مطر وفي الهجوم باتنا وطارق الخديم وتيغالي.

وفي الشوط الثاني أجرى ريجيكامب العديد من التبديلات وذلك بهدف إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة، وافتقد ريجيكامب إلى جهود سداسي المنتخبات الوطنية المنضمين لمعسكرات المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي.

وسيخوض الفريق مباراتين وديتين بالمعسكر في 7 الشهر الجاري أمام أودينزي الإيطالي، و11 من الشهر نفسه مع الوحدة السعودي وذلك قبل العودة إلى أبوظبي. وسيخوض الفريق مباراة ودية بأبوظبي 18 من الشهر الجاري، تحدد لاحقاً قبل السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة 22 الجاري، لخوض مباراة السوبر أمام العين، 25 من الشهر نفسه.

فوائد

من جانبه قال عبدالباسط الحمادي مدير الفريق إن النواحي الفنية تسير بشكل جيد في معسكر الفريق، والجانب البدني للاعبين في تصاعد، مشيراً إلى أن المباراة امام آيجينياكوس كانت متوسطة المستوى، وشهدت المباراة التحامات بدنية قوية، لافتاً إلى أن الأخير قوي بدنياً.

وتابع حصدنا مكاسب فنية وتألق عدد من اللاعبين ابرزهم سبستيان تيغالي، مراد باتنا، وحمدان الكمالي، ومن اللاعبين صغار السن عبدالله يوسف الظهير الأيمن، راشد عبدالله الظهير الأيسر، بالإضافة إلى سلطان الغافري، وبقية اللاعبين الذين قدموا مردوداً إيجابياً، والأهم أن المباراة خرجت بدون إصابات. وأضاف: سنواجه فريقي أودينزي الإيطالي، والوحدة السعودي 7 و11 الشهر الجاري، وفق البرنامج الموضوع للمعسكر الإعدادي.