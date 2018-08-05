الجزيرة يختتم معسكر هولندا ويعود إلى أبوظبي اليوم

المصدر: أمستردام ـ البيان الرياضي

اختتم فريق الكرة بنادي الجزيرة معسكره الخارجي في هولندا، ويصل اليوم إلى العاصمة أبوظبي، ويتضمن برنامج الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام على أن يبدأ تدريباته 8 الجاري، استعداداً لمواجهة الذهاب أمام النصر السعودي لكأس العرب الأندية الأبطال.

في السياق نفسه تعادل الجزيرة مع فريق غرافشاب الهولندي أحد فرق الدوري الهولندي الممتاز 1/‏‏1 أول من أمس وهي الودية الخامسة والأخيرة التي اختتم بها معسكره الخارجي، سجل البرازيلي ليوناردو هدف الجزيرة ق57، في المقابل سجل جيكوبس هدف غرافشاب، وخلال المباراة قام الهولندي كايزر مدرب الفريق بإجراء بعض التبديلات، وأبرزها خروج اسانتي، ودخول اللاعب الشاب بدر الشيبي، والدفع بكل من اللاعبين الشباب سالم العيدي، محمد العببدولي، كما اشرك المصري عبدالله رمضان، وهدف الجهاز الفني إلى إعطاء الفرصة للاعبين الشباب، وخلق التجانس المطلوب بين عناصر الخبرة، وصغار السن، والمحترفين الأجانب.

من جانبه قال حسين سهيل مدير الفريق إن هناك مكاسب عديدة حققها الفريق خلال معسكره الإعدادي للموسم الجديد في هولندا، أبرزها ظهور وتألق عدد من الشباب، أمثال بدر الشبيبي، ومحمد العبدولي، إضافة على الظهور الطيب للمدافع عبدالله فيصل، كما برز الحارس عادل أبوبكر، يذكر أن الأخير قادم من صفوف بني ياس خلال الميركاتو الصيفي.

وتابع: سعداء جداً بعودة البرازيلي ليوناردو إلى المستوى الفني، بعد انتهاء إعارته للنصر السعودي واللاعب قد حضر المعسكر بالكامل، وظهر بشكل طيب خلال المباريات الودية وتدريبات الفريق بشكل عام،. وعلى مستوى الوافدين الجدد الغاني إيرنست اسانتي والكاميروني سبستيان سياني، فقد ظهرا أيضاً بشكل طيب ونتمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد.

وعن برنامج الفريق وتدشين المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل انطلاقة الموسم قال: راحة للاعبين لمدة ثلاثة أيام، على أن يعودوا إلى التدريبات 8 الجاري، وسنخوض الاستحقاق الأول أمام النصر السعودي في ذهاب الدور الـ 32 للبطولة العربية، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في الاختبار الأول للبطولة العربية.