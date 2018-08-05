«الصقور» يدعم 24 يتيماً في صربيا ضمن مبادرات عام زايد

المصدر: بلغراد - البيان الرياضي

ألحق فريق الإمارات الأول لكرة القدم (الصقور)، الهزيمة بنظيره دوناف بانوفيتس الصربي بثنائية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أول من أمس في أولى تجارب الصقور في معسكرهم الخارجي هناك استعدادا للموسم الجديد، حيث شهدت المباراة إطلاق مبادرة دعم الأيتام في صربيا بمناسبة عام زايد.

وزار مبارك سعيد أحمد الظاهري، سفير الدولة في صربيا والوفد المرافق له، معسكر فريق الإمارات، حيث استقبله في مقر المعسكر، ناصر طحنون النقبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الصقور، وناجي محمد ناجي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، وباسم عبدالله الشامسي مدير الفريق الأخضر.

واطلع الظاهري على برنامج إعداد الصقور، معرباً عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح المعسكر وتلبية متطلبات البعثة، مرحبا بأعضاء البعثة، مقدماً شكره لرئيس وأعضاء البعثة على حفاوة الاستقبال، مشيدا باستعدادات الفريق وحسن سير المعسكر، متمنياً الاستفادة من المعسكر.كما دشن الظاهري مبادرة بعثة فريق الإمارات باستضافة ودعم 24 طفلا يتيما صربيا ضمن مبادرات النادي في عام زايد، حيث تم استضافت الأيتام ودعمهم وتخصيص نشاط رياضي وثقافي لهم بمشاركة الظاهري وأعضاء بعثة فريق الإمارات في جو نال استحسان الجميع وقامت بتغطيته وسائل الإعلام الصربية.

وتضمنت المبادرة إقامة مرسم ثقافي وفعاليات ومسابقات ترفيهية بمشاركة اللاعبين، وتوزيع بعض الهدايا التي نالت استحسان الأيتام، إضافة إلى تناول وجبة العشاء وسط أجواء لافتة نالت إعجاب وفد اتحاد كرة القدم الصربي.