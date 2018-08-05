عجمان ينهي إعداده في المجر الثلاثاء

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان برنامج إعداده الخارجي في المجر الثلاثاء المقبل بلقاء أحد الفرق المجرية في خامس تجاربه هناك، حيث تقرر عودة بعثة الفريق برئاسة الدكتور محمد جبر الشامسي في اليوم التالي، وتضم عبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق والجهاز الفني والإداري و31 لاعباً، وسيخلد الفريق للراحة يومي الخميس والجمعة، على أن يعود لتدريباته في ملعبه السبت المقبل لتنفيذ المرحلة الثالثة من إعداد الموسم الحالي، وينضم للفريق في هذه المرحلة المحترف النيجيري ستانلي، ومعه المحترف الأجنبي الرابع «مهاجم صريح» وهو لاعب أفريقي تضع إدارة النادي اللمسات الأخيرة للتعاقد معه.

وكان الجهاز الفني لعجمان بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي اختار التركيز على الصف الثاني في رابع تجارب الفريق بالمجر أمام فريق الخليج أحد أندية الدرجة الأولى بالدولة والذي يتزامن معسكره الخارجي بالقرب من معسكر عجمان، وذلك لمنح الفرصة لهؤلاء اللاعبين والتركيز في التجربة الخامسة الثلاثاء المقبل على العناصر الأساسية.