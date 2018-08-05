الظفرة يطارد التأهل في «الآسيوية»

المصدر: جاكرتا - عصام هجو

أكمل فريق نادي الظفرة تحضيراته للمواجهة المصيرية التي ستجمعه مع فريق تاي سون نام الفيتنامي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس آسيا للأندية لكرة الصالات، لحساب فرق المجموعة الثانية التي يقف الظفرة في صدارتها برصيد 4 نقاط حصدها من التعادل مع بطل العراق، والفوز على جيونجوالكوري، متساوياً مع نفط الوسط العراقي، ولكن الظفرة يتفوق بفارق الأهداف، ويحتل الفريق الفيتنامي المركز الثالث برصيد3 نقاط، ويتذيل الفريق الكوري الجنوبي المجموعة بدون رصيد.

وسيكون الصراع على التأهل حاضراً ومثيراً بين الظفرة وتاي سون نام بعد أن أصبحت حظوظ النفط العراقي شبه مؤكدة بعد فوزه على بطل فيتنام، وتبقت له مباراة سهلة أمام الفريق الكوري. يذكر أن مباراتي ختام المجموعة الثامنة بين الظفرة وبطل فيتنام، وبطلي العراق وكوريا الجنوبية، تلعب في توقيت واحد،الثالثة من بعد ظهر اليوم .

وكان فريق الظفرة قد أجرى حصة تدريبية مهمة أمس بمشاركة جميع اللاعبين، وتماثل محمد عبيد للشفاء وتأكدت جاهزيته للمباراة.