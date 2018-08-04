«الزعيم» لاصطياد «النسر الأسود» في زغرب

المصدر: متابعة - العوضي النمر

تتجه أنظار الجماهير العيناوية نحو العاصمة الكرواتية زغرب وتحديداً على ملعب ماكسمير في نادي دينامو زغرب، حيث لقاء الإياب الحاسم بين الزعيم العيناوي ووفاق سطيف الجزائري، في مباراة قمة آسيوية إفريقية ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، حيث يسعى الزعيم إلى اصطياد النسور وتعويض خسارته في مباراة الإياب لكي يتأهل إلى دور الستة عشر.

انتهت مباراة الذهاب بخسارة «الزعيم» أمام ضيفه الجزائري بنتيجة 2-1، ويحتاج العين خلال مباراة اليوم إلى الفوز بثنائية نظيفة أو بفارق هدف بداية من ثلاثة أهداف مقابل هدفين فما فوق، أما في حال انتهاء الزمن الأصلي من المباراة بفوز العين 2-1 فستذهب المباراة إلى ركلات الجزاء لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى ثمن النهائي.

جانب من لقاء الذهاب | البيان

ويغيب عن مواجهة اليوم الثلاثي «الدولي»، محمد أحمد ومهند سالم العنزي وأحمد برمان، الذين غادروا معسكر فريق العين في كرواتيا للانضمام إلى معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم المقام في النمسا.

وتبدو مهمة العين في ثاني مبارياته الرسمية بالموسم الحالي استثنائية، وخصوصاً أن الفريق ما زال في مرحلة الإعداد، على عكس الفريق الجزائري العائد قبل بضعة أيام بنقطة مهمة من منافسه الدفاع الحسني الجديدي المغربي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويتطلع الزعيم إلى بداية قوية في موسمه الكروي الجديد برغم التحديات الكبيرة التي تواجهه والمتمثلة في غياب عدد من اللاعبين المهمين في القائمة الأساسية . أما الفريق الجزائري فيطمح إلى الاستفادة من الظروف التي يعاني منها منافسه العيناوي، لذلك من المتوقع أن يعمل المغربي رشيد الطوسي، مدرب فريق وفاق سطيف، على وضع اعتماد أفضل الأساليب التي تمنح فريقه التفوق وخصوصاً بعد فوزه في مواجهة الإياب سعى للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة العربية الأقوى.

بطاقة المباراة

المباراة: العين ووفاق سطيف

الملعب: ماكسمير بنادي دينامو

البطولة: إياب دور الـ32 للبطولة العربية

التوقيت: 9 مساء بتوقيت الإمارات

عامر عبدالرحمن: القتال والتركيز للفوز

قال الدولي عامر عبدالرحمن، لاعب العين عن المباراة اليوم : من المؤكد أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام الفريق المنافس فالطموحات المشروعة في الحصول على بطاقة التأهل حاضرة من الجانبين، ونحن سنخوض المباراة بكل قوة وتركيز وأتمنى أن نوفق في حصد النتيجة التي تمهد للفريق طريق العبور للمرحلة المقبلة ، وأعتقد أن مباراة الإياب ستكون فرصة جيدة بالنسبة لزملائي لاعبي الفريق الشباب لإظهار إمكانياتهم الحقيقية وتأكيد جديتهم بالدفاع عن شعار العين.

الطوسي يحذر من انتفاضة العين

حذر المغربي رشيد الطوسي، مدرب وفاق سطيف ، لاعبي فريقه من ردة فعل العين، مؤكداً: أعرف المنافس جيداً وهو من فرق كرة القدم التي تتمتع بالشخصية القوية ويمتلك العناصر التي بمقدورها صناعة الفرق والتقدم بنتيجة 2-1 في الذهاب ليس كافياً لضمان التأهل، لذلك نحن مطالبون بإظهار الروح القتالية . وأكمل: نتطلع لإظهار قوة هجومية أفضل مما كنا عليه في المباراة الأولى والواقع يؤكد أن المواجهة بين الفريقين العربيين تعتبر قمة دور الـ32 .

عبد المؤمن جابو: الحسم اليوم

أعرب لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري، عبد المؤمن جابو عن قناعته أن حسم التأهل سيكون اليوم .

وأوضح أنه يتمنى أن يوفقوا خلال المباراة ويتمكنوا من تحقيق النتيجة التي تعزز من موقفهم في الحصول على بطاقة العبور للمرحلة المقبلة في أقوى البطولات العربية.

ترشيحات

الإعلام الكرواتي يتوقع تأهل «الزعيم»

أظهرت وسائل الإعلام الكرواتية اهتماماً لافتاً بمباراة اليوم بين العين ووفاق سطيف وتوقعت فوز العين وتأهله إلى دور الـ 16 للبطولة العربية، حيث جاء عنوان صحيفة «سبورتس نوفوستي» ،: زوران يسعى إلى استعادة أجمل الذكريات في «ماكسمير» أمام وفاق سطيف.

وكتبت صحيفة «نجوميت» أن الزعيم قادر على تحقيق الفوز وتعويض خسارة مباراة الذهاب بين العين ووفاق سطيف، والتي جاءت بداية غير موفقة لأبناء ماميتش في ملعب دينامو زغرب.وأكدت الصحيفة الكرواتية أن العين أظهر مستوى طيبا خلال مباراة الذهاب من خلال السيطرة الميدانية والأداء المتوازن، إلا أن الحظ رفض أن يبتسم للزعيم الإماراتي في الذهاب، وبدا الفريق في حاجة إلى تعزيز معدل التركيز خصوصاً في الناحية الهجومية في مباراة اليوم. زغرب - البيان الرياضي

هدف

ريان يسلم: نتطلع إلى تقديم أداء أفضل في الإياب

أكد الدولي ريان يسلم، لاعب فريق العين أن فريقه يسعى إلى إظهار أفضل ما لديه أمام وفاق سطيف الجزائري، في مباراة اليوم، بعد أن غاب التوفيق عن الفريق خلال المباراة الأولى، حيث كان المنافس أكثر جاهزية من العين.

ريان يسلم

وأكمل: ندرك جيداً أننا مطالبون بالظهور الجيد خلال مواجهتنا الثانية أمام وفاق سطيف اليوم لتحقيق النتيجة المطلوبة .

وعن تقيمه للأداء العيناوي خلال الفترة السابقة، يقول ريان يسلم ذكرت سابقاً أننا ما زلنا في المرحلة الأولية من الإعداد للموسم الكروي الجديد، ولم نبلغ بعد درجة الجاهزية لدخول غمار البطولة العربية، فضلاً عن الغيابات بسبب الإصابات والتي أبعدت عدداً من اللاعبين الأساسيين ونتمنى أن نقدم مستوى أفضل في مواجهة الإياب يقودنا إلى التأهل لدور الـ 16.زغرب - البيان الرياضي





الشحات: عيناوي وأفتخر

أكد المحترف المصري بصفوف نادي العين حسين الشحات، «القرار الخاص بمشاركتي يبقى بيد المدير الفني، بيد أنني كنت أخضع لبرامج تدريبية مكثفة في العين قبل الانضمام إلى المعسكر، والأهم في الأمر هو أن نحقق النتيجة المطلوبة في مواجه (الإياب) من أجل التأهل إلى الدور التالي».

وأكد الشحات أنه لا سقف لطموحات فريقه في الموسم الكروي الجديد، الذي تنتظر فيه «الزعيم العالمي» تحديات مهمة موضحاً: أتوقع أن تكون المنافسة أقوى لعدة أسباب أبرزها أن من يضعهم القدر في مواجهة «الزعيم» يعتبرون أنهم أمام بطولة قائمة بذاتها وليست مجرد مباراة كرة قدم في مسابقة بعينها، بالإضافة إلى أنهم يدخلون مواجهة مختلفة أمام بطل ثنائية تاريخية وممثل الأندية الإماراتية في كأس العالم للأندية أبوظبي 2018 وكل موسم جديد ندخله بطموحات أكبر وهدفنا الرئيس هو تحقيق النتائج القوية التي تسعد الجماهير المحبة والمخلصة لهذا الكيان الشـامخ.

وأكمل: الضغوطات دائماً ما تجدها مرتبطة بمباريات كرة القدم، الأمر الذي تولده الحوافز الكبيرة في تحقيق النتائج التي تتسق مع اسم وسمعة النادي من خلال التركيز والعمل على إظهار روح التحدي والقتال، خصوصاً وأن العين في الموسم الحالي يشارك في مسابقات عديدة، لذلك أطمح إلى تحقيق إنجازات أكبر وبطولات أكثر من في الموسم الماضي.

وعن مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تستضيفها القاهرة خلال الأيام المقبلة يقول حسين الشحات: لا أستطيع أن أصف لكم سعادتي بقرار إقامة مباراة سوبر الخليج العربي في القاهرة وتحديداً في ملعب «السلام»، لعدة أسباب ولكنني سأكتفي بذكر واحد منها وهو أن الملعب على بعد خمس دقائق فقط من منزلنا بالقاهرة ولي فيه ذكريات رائعة على المستوى الشخصي، وأتمنى أن يحقق العين أول ألقابه خلال الموسم الجديد. زغرب - البيان الرياضي

زوران: الغيابات لن تؤثر

أكد الكرواتي، زوران ماميتش المدير الفني للعين، أن فريقه سيعمل على تحدي الغيابات في مباراة الإياب أمام وفاق سطيف اليوم، موضحاً «نتطلع إلى تقديم الأداء المشرف الذي يقودنا إلى النتيجة التي تضمن لنا التأهل إلى ثمن نهائي كأس العرب للأندية الأبطال، وأتمنى أن تنتهي المواجهة بالصورة المطلوبة وبعيداً عن الإصابات».

وقال زوران إن فريقه قدم أداءً جيداً أمام وفاق سطيف الجزائري ضمن ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية، والتي تقدم فيها بهدف السبق، قبل أن يدرك المنافس التعادل ويرجح كفته بالهدف الثاني، بيد أن المباراة كانت تجربة جيدة وقوية خلال معسكر الإعداد الخارجي للموسم الكروي الجديد.

وأشار مدرب العين الى أن الزعيم سيبدأ منذ غد تحضيراته للمواجهة الأهم والمقررة في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري بالقاهرة العاصمة المصرية، في تحدي المنافسة على لقب «السوبر» أمام فريق نادي الوحدة.

عن مشكلة الفريق في الحلول الهجومية، بعد معاناته في المباراة الماضية أمام وفاق سطيف، قال: المؤكد أن اللاعب دياكيه ليس مهاجماً صريحاً ولكنه يجيد اللعب خلف المهاجمين وسنعمل على إيجاد أفضل الحلول الهجومية في الوقت الراهن وننتظر عودة بيرغ.

وحول مدى جهوزية بيرغ للمشاركة في مباراة الإياب.

قال: الحقيقة سنقف على مدى جاهزية اللاعب قبل المباراة، وشخصياً لا أفضل المخاطرة باللاعب غير الجاهز ولكن من المحتمل أن أدفع به في جزء من المباراة. زغرب- البيان الرياضي