الظفرة يتألق في «آسيوية الصالات»

المصدر: جاكرتا - عصام هجو

فاز فريق الظفرة 2/‏‏‏9 على جيونجو ماك الكوري الجنوبي أمس في الجولة الثانية من بطولة كأس الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات التي تستضيفها إندونيسيا، وبذلك رفع الظفرة رصيده إلى 4 نقاط متصدراً المجموعة بفارق الأهداف عن نفط الوسط العراقي الذي فاز أمس على تاي سون نام الفيتنامي.

وستكون مباراة تحديد مصير التأهل بين الظفرة والفريق الفيتنامي غداً الأحد، وسيلعب الظفرة بفرصتي الفوز أو التعادل.

وتألق جميع اللاعبين وعلى رأسهم فدعق والبرازيلي باسورا وحسن الحنطوبي وجابر محمد في حراسة المرمى وطالب الفزاري وعبدالكريم وصبري جميل وحمدان الكثيري ويونس الحمادي ومحمد عبيد ومحمد الملا وهلال الجابري وخضع المحترف الكويتي ومحمد عبيدو عبدالرحمن الوادي للراحة بداعي الإصابة.