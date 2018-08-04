نقل منتخبنا إلى المجموعة 3 في «الآسياد»

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

شهدت مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 18 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل، تعديلاً جديداً، بنقل منتخبنا الوطني الأولمبي، إلى المجموعة الثالثة، بعد انسحاب المنتخب العراقي.

ويلعب منتخب الأولمبي في الآسياد وفق التعديل الأخير، مع منتخبات الصين وتيمور الشرقية وسوريا، ضمن المجموعة الثالثة، بعدما كان يلعب ضمن المجموعة الخامسة، مع منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وقيرغستان وماليزيا. وسبق أن تمت إعادة قرعة مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، وتسكين منتخبنا الوطني، بعدما أخطأت اللجنة المنظمة، ولم تدرج مشاركته في القرعة الأولى.

ويذكر أن منتخبنا الأولمبي يقيم حالياً معسكراً خارجياً في كوالالمبور، ضمن استعداداته للألعاب الآسيوية، وحقق الفوز على نادي ذا يانغ فايترز الماليزي، 4-0، في أول تجاربه الودية في المعسكر، وسجل أهداف «الأولمبي» كلٌ من جاسم يعقوب، وخالد باوزير هدف، وزايد العامري هدفين.