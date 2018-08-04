شباب الأهلي دبي يتدرب على السرعة والقوة في إسبانيا

المصدر: متابعة - العوضي النمر

يستأنف فريق شباب الأهلي دبي تدريباته اليوم في معسكره الخارجي المقام في إسبانيا، بعد أن منح المدرب سييرا اللاعبين راحة مساء أمس بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في التدريبات والمباريات الودية خلال الأيام الماضية، وستكون التدريبات من دون اللاعبين الدوليين الذين انضموا إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقام في النمسا استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام مطلع العام المقبل.

ويواصل شباب الأهلي دبي تدريباته اليومية خلال معسكره التحضيري الذي يقيمه في إسبانيا، حيث تركزت التدريبات على النواحي البدنية عبر محطات شاقة، واشتملت على تدريب السرعات والقوة، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد.

فترتان

ويخوض لاعبو شباب الأهلي دبي تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية، حيث تخصص الفترة الصباحية للتدريبات البدنية والتحمل، والجري حول الملعب على سرعات مختلفة، فيما يتم التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية خلال الحصة التدريبية المسائية، لتعزيز الفكر الخططي والتكتيكي للمدرب الجديد.

برنامج

ويخضع الإكوادوري جيمي ايوفي محترف الفريق الجديد لبرنامج إعداد خاص لتجهيزه بشكل جيد بعد انضمامه لمعسكر الفريق في إسبانيا، وقد التقى فور وصوله لمقر البعثة بمدير الفريق الكابتن محمد أحمد «حمدون» ومدرب الفريق سييرا حيث رحبوا به وتمنوا له التوفيق مع زملائه خلال المرحلة المقبلة، حيث يعول الفريق عليه كثيراً مع زملائه اللاعبين في الظهور المتميز والذي يعزز من موقف الفريق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.

تجارب

ومن المقرر أن يخوض الفريق تجربة ودية ثالثة خلال الأيام المقبلة، بعد أن سبق أن خاض أول تجربة أمام فريق ايخيدو أحد الفرق الإسبانية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين وسجل هدف شباب الأهلي لاعبه لفانور، وخاض تجربة ثانية أمام نيوكاسل الأسترالي انتهت بفوز الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف لشباب الأهلي دبي سجله لاعبه عادل وجدان، وشارك فيهما عدد كبير من اللاعبين علاوة على المنضمين حديثاً إلى صفوف الفريق، ومنهم أحمد خليل والأرجنتيني ماورو دياز، وستكون التجربة الثالثة من دون اللاعبين الدوليين، حيث تعد فرصة أمام الجهاز الفني للوقوف على مستوى وجاهزية العناصر الشابة الواعدة.

جهوزية

من جهة أخرى حقق فريق رديف شباب الأهلي دبي فوزاً على التعاون السعودي بهدفين مقابل هدف في إطار استعداداته لانطلاقة دوري الخليج العربي للرديف، ظهر فريق شباب الأهلي بمستوى طيب وبدت جهوزية اللاعبين الجيدة على الرغم من مرحلة الإعداد وسجل هدفي الفريق سلطان فايز ومحمد الدوسري.