عجمان يخسر من زيلينا السلوفاكي في الودية الثالثة

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

خسر عجمان، أمس، ثالث تجاربه في معسكره بالمجر أمام فريق زيلينا السلوفاكي، وهو من فرق الدرجة الممتازة في سلوفاكيا، ويشارك هذا العام في تصفيات كأس الاتحاد الأوروبي بعد أن حلّ ثالثاً في الترتيب العام لدوري بلاده الموسم المنصرم، وانتهت المباراة بخسارة عجمان 1-2، وسجل هدف عجمان لاعبه الوطني علي خميس. وكان عجمان خاض تجربتين قبل هذه المباراة تعادل فيهما بالنتيجة نفسها «1-1» أمام كيرتفي بودابست وإيتوجييور المجريين، وسجل هدفي «البرتقالي» في المباراتين محترفه البرازيلي الجديد فاندر فييرا، الذي قدم مستوى جيداً في أول ظهور له مع الفريق، وعمد المدير الفني للفريق أيمن الرمادي، على الدفع بتشكيلين مختلفين على مدار الشوطين لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين لتحضيرهم بشكل جيد وقياس المستوى البدني للفريق بشكل كامل.

مستوى جيد

وقدّم «البرتقالي» مستوى جيداً أمام الفريق السلوفاكي برغم خسارته للنتيجة، ومشاركة محترفين أجنبيين فقط، واطمأن فيها الرمادي على سير الإعداد، وتدرج ارتفاع المستوى البدني للاعبين، لا سيما أن المنافس زيلينا يعد أفضل من الفريقين المجريين اللذين لعب معهما عجمان أولاً في إطار التدرج في المباريات الودية.

وتتواصل تجارب عجمان في المجر، حيث يخوض مباراتين خلال فترة الـ 5 أيام المتبقية للمعسكر وفقاً للبرنامج الذي حدده المدرب أيمن الرمادي. وتقرر عودة البعثة من المجر يوم الثامن من الشهر الجاري، على أن يخلد الفريق للراحة يومين ليعود بعدها لإعداد جديد في ملعبه، وينضم لهذه الفترة المحترف النيجيري ستانلي، الذي تم التعاقد معه هذا الموسم، كما ينضم المحترف الأجنبي الرابع الذي تكتمل خطوات التعاقد معه بداية الأسبوع الجاري.

فرصة

وسيواصل المدير الفني أيمن الرمادي التعامل مع المباراة بالنهج ذاته في منح الفرصة لمشاركة أكثر من 20 لاعباً في المباراتين المقبلتين، وحرصت إدارة الوفد في معسكر المجر برئاسة الدكتور محمد جبر الشامسي، على متابعة كل كبيرة وصغيرة، وتأكيد سير البرنامج الفني وفق ما حدده الجهاز الفني بمتابعة أمين السر العام ومشرف الفريق عبدالله الظاهري، وعضو مجلس الإدارة يحيى المطروشي، كما حرص رئيس مجلس الإدارة خليفة الجرمن على متابعة كل التفاصيل الخاصة بالمعسكر عبر التواصل مع الوفد الإداري.

وأكد عبدالله الظاهري، أمين السر العام ومشرف الفريق، أن أمور المعسكر الخارجي سارت بشكل جيد، وإدارة النادي حريصة على إكمال صفقة المحترف الأجنبي الرابع ليكون جاهزاً للانضمام للفريق بعد العودة مباشرة للدولة، وأشار الظاهري إلى أن التجارب المعدة للفريق في المجر تعد مثالية من ناحية تدرج مستوى المنافسين وفقاً لرؤية المدرب، مؤكداً أن مرحلة الإعداد الأولى التي خاضها الفريق في الدولة كانت مؤشراً جيداً أسهمت في رفع المستوى البدني للفريق، كما أن فترة المرحلة الأخيرة للإعداد بعد العودة للدولة تمنح الفرصة للفريق لتنفيذ ما يحتاجه من تجارب وفقاً لما يحدده المدرب.