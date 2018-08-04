الظفرة يخوض أولى تجاربه أمام الاتحاد السعودي

المصدر: متابعة - محمد محسن

يدشن الفريق الأول بنادي الظفرة أولى مبارياته الودية عندما يلتقي الاتحاد السعودي في السادسة مساء اليوم، خلال معسكره الجاري حالياً بمدينة بادقونق الألمانية، وستلعب المباراة بمدينة روزنهايم ، وكان الفريق قد بدأ معسكره الإعدادي 29 يوليو الماضي.

من جانبه قال سالم حسن مشرف الفريق الأول، إن "فارس الغربية" سيخوض 4 مباريات ودية أولاها بمواجهة الاتحاد السعودي، ثم يلتقي الفريق شقيقه الفجيرة الثلاثاء المقبل، ثم يواجه فريق دوتشلاند الألماني 10 أغسطس الجاري، ثم يختتم تجاربه الودية بلقاء المنتخب الأولمبي الكويتي 16 من الشهر نفسه قبل العودة إلى الدولة 18 الشهر الجاري.

وأضاف راعت الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني التدرج والتنوع في الوديات، بمواجهة فرق خليجية ومحلية، بالإضافة إلى ألمانية، وذلك بهدف الاستفادة الفنية والوقوف على مواقف القوة والضعف في الفريق، ومشيرا إلى ان الأيام الخمسة الماضية من انطلاقة معسكر الفريق الإعدادي مبشرة والجميع يبذل قصارى جهده لتقديم الأفضل سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني.

وأوضح أن المرحلة الأولى والتي شملت الأيام الخمسة الماضية شملت التدريبات البدنية ورفع معدلات اللياقة، وكان الفريق قد استفاد من المرحلة الإعدادية الداخلية، بخوض مباراة داخلية مع الرديف.

وأشار مدير الفريق إلى أن المراحل الإعدادية تمضي كما خطط لها وفق البرنامج، ويعمل الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش، على خلق الانسجام الكامل بين اللاعبين، سواء أكانوا المحترفين الجدد، أو الشباب الصاعد حديثاً من أكاديمية النادي، ولا شك أن المباريات الودية سوف تساعد الجهاز الفني على رسم خارطة التشكيلة الأساسية، وتحديد الأولويات من البدلاء، خصوصاً مواجهة اليوم أمام الاتحاد السعودي، نظراً لقوة الأخير .