أكاديمية بني ياس تختبر أبناء المواطنات والمقيمين اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أعلنت أكاديمية بني ياس لكرة القدم عن فتح باب القبول وإجراء الاختبارات لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراءات ومواليد الدولة للانضمام إلى المراحل السنية في نادي بني ياس، وسيتم استقبال من هم ما بين مواليد 2001 وحتى مواليد 2007.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات، إضافة إلى مواليد الدولة المقيمين بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية.

وستكون الاختبارات اليوم في تمام الساعة 5:00 مساءً على استاد نادي بني ياس في الشامخة.

كما سيبدأ موسم أكاديمية نادي بني ياس غداً، حيث ستتجمـع جميــع فـرق الأكاديميـة مـن جديـد استعـداداً للموســم الرياضــي المقبـل.