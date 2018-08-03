الجزيرة يختتم الوديات بمواجهة جرافشاب

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يختتم فريق الجزيرة لكرة القدم مبارياته الودية اليوم عندما يلتقي جرافشاب الهولندي، في التاسعة بتوقيت الإمارات وهي الودية الأخيرة لفخر أبوظبي في معسكره الجاري حالياً في هولندا، وستكون عودة الفريق إلى العاصمة أبوظبي 5 أغسطس الجاري، ليبدأ مرحلة إعدادية داخلية جديدة قبل استضافة النصر السعودي 13 أغسطس الجاري في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال على استاد محمد بن زايد، ويبحث الفريق إمكانية خوض مباراة ودية، لكن هذه الإمكانية غير مؤكدة.

في السياق نفسه، غادر الدوليان حارس الفريق علي خصيف، وعلي مبخوت أمس الأول معسكر الفريق في هولندا إلى معسكر المنتخب الوطني استعداداً لكاس آسيا، على أن يشارك جميع اللاعبين الدوليين في أول مباراة رسمية أمام النصر السعودي في كأس العرب للأندية الأبطال.

من جانبه، قال حسين سهيل مدير فريق الكرة بنادي الجزيرة إن أجواء المعسكر الإعدادي مبشرة في الخير وقدمت المراحل الثلاث الإعدادية نتائج إيجابية، وتمكن الجهاز الفني بقيادة الهولندي كايزر من التعرف على إمكانات اللاعبين من خلال الوديات الأربع التي خاضها الفريق أمام فرق هولندية متدرجة في المستوى، وآخرها مواجهة إيندهوفن بطل الدوري الهولندي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ولا شك في أن الوديات منحت الجهاز الفني الوقوف على نقاط الضعف والقوة في الفريق ومن ثم اتخاذ الحل والقرار المناسب.

وأوضح حسين سهيل أن الجميع أدى الأدوار المسندة إليه سواء لاعبين أو جهازين فني وإداري، وأن الهدف الاستعداد للموسم الجديد بأقصى طاقة، مشيراً إلى انسجام اللاعبين الشباب والوافدين الجدد في مع زملائهم القدامى، وسوف نختتم الوديات اليوم أمام جرافشاب الهولندي، على أن تكون العودة إلى العاصمة أبوظبي مساء 5 الجاري.