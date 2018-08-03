حمدان الكمالي: هدفنا الوجود على منصات التتويج

المصدر: متابعة - محمد محسن

أكد حمدان الكمالي مدافع الوحدة أن «العنابي» يقدم مستويات جيدة، ودائماً ما يوجد على منصات التتويج، وهذا التميز والعطاء يرجعان إلى دعم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وتوجيهات سموه ترجمتها الإدارة إلى عمل جاد أسهم في إنجازات النادي، مؤكداً أن الوحدة سيقاتل في الموسم الجديد من أجل الصعود إلى منصات التتويج. وعن المردود الإيجابي لمعسكر الفريق الحالي حالياً في النمسا، قال إن المعطيات مبشرة بالخير، واللاعبين والجهاز الفني يبذلون قصارى جهدهم، في دفع حركة التطور الفني والبدني، على الرغم من غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين في معسكر المنتخب الوطني الإعدادي لكاس آسيا، وأضاف: لا توجد إصابات في المعسكر، والفريق هدفه الأول أن ينافس على البطولات للموسم الجديد.

استعداد للسوبر

وعن الاستعداد لمباراة السوبر، التي تجمع الفريق 25 أغسطس الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، مع العين بطل الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، قال: لدينا استحقاقات موسعة للموسم الجديد، وسندشنه بمواجهات البطولة العربية، والسوبر، ولا شك أنه تحد كبير، قبل انطلاق الدوري، مؤكداً أنه وزملاءه لديهم أهداف كبيرة، تتماشى مع تطلعات إدارة النادي، وطموحات جماهير العنابي.

وعن الدور الإيجابي لمدرب الفريق الروماني ريجيكامب قال، إن المدير الفني له دور كبير في التطور الفني والإعداد الجيد، ولا شك في أنه مدرب كبير واستطاع أن يقود الفريق بالتتويج إلى بطولتي كأس الخليج والسوبر والإماراتي، والطموحات تتزايد للموسم المقبل، بواقع المسؤولية الملقاة على فرد في الفريق سواء لاعبين أو جهاز فني، فنحن دائماً في الوحدة نعمل بروح الأسرة وفريق العمل الواحد، والجهد متواصل من الإدارة برئاسة أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم، والإداريين عبدالباسط الحمادي وفهد مسعود.

دعم الجماهير

وشدد الكمالي على دعم جماهير الوحدة «الأوفياء» سواء بالتواجد خلف الفريق في الملعب، أو على «السوشيال ميديا» مؤكداً أن الجماهير هم اللاعب الأول ومنذ 4 سنوات والجمهور لا يتوانى في الوقوف خلف الفريق في أصعب الأوقات، من خلال الثقة المتبادلة بين اللاعبين والجماهير، وهو الذي يلهب حماس اللاعبين داخل الملعب، ولا شك في أن جمهور العنابي له مذاق خاص، ونوعدهم بالتواجد على منصات التتويج.

وعن مواجهة اتحاد جدة خلال معسكر الفريق الخارجي بالنمسا، التي انتهت بفوز الأخير 3/‏‏ 1 وهل حققت الاستفادة المرجوة قال، إن المعسكر يبرز النقاط السلبية والإيجابية في الفريق، وقد بدأنا المباريات الودية الأولى بالقوة الضاربة وكان كامل العدد من المحترفين واللاعبين المواطنين، والمدرب أعطى الفرصة لجميع اللاعبين خصوصاً الشباب.

رسالة للاعبين

ووجه الكمالي رسالة إلى اللاعبين الشباب وأبناء المواطنات والمقيمين المقيدين حديثاً في قائمة الفريق، بالمعسكر الخارجي في النمسا، ببذل أقصى جهد وتحقيق الاستفادة الفنية والخبرات، وأن يضعوا قدراً من النجومية أمام أعينهم، حيث إن نادي الوحدة فريق كبير، وأكاديمية النادي متميزة، ولم تتوقف الاستفادة على الفريق الأول فحسب، بل إن أهداف النادي رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب.

لقاء ودي

ويلتقي فريق الكرة بنادي الوحدة إيجنياكوس اليوناني الليلة في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، على أن يخوض 3 وديات يعلن عنها لاحقاً خلال معسكر الفريق الحالي حالياً في النمسا، ويسعى الجهاز الفني من خلال الوديات إلى وضع التصور النهائي وتحديد الأولويات في تشكيلة الفريق، خصوصاً أنه سيفتتح الموسم بمواجهة العين في السوبر 25 أغسطس الجاري بالقاهرة.

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أوضح حمدان الكمالي أن مواجهة اتحاد جدة كانت محطة مهمة على سبيل الاستفادة الفنية، وما زال يتبقى للفريق 3 مباريات يبحث خلالها الجهاز الفني عن أقصى استفادة فنية.