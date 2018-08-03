«صالات النصر» تستعد للسوبر مبكراً

المصدر: دبي- ياسر قاسم

بدأ فريق كرة قدم الصالات بنادي النصر استعداداته هذا الموسم مبكراً، وذلك لخوض بطولة كأس السوبر أمام فريق الظفرة بداية الشهر المقبل، وجاءت استعدادات النصر للموسم الجديد مختلفة هذه المرة، بعد أن رصدت إدارة الفريق مع الجهاز الفني عدداً من اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة، للاستفادة من المرسوم السامي الخاص بالسماح بهؤلاء اللاعبين للمشاركة في المسابقات الرسمية بالدولة، إضافة لأبناء المواطنات حيث تم تحديد تسجيل 3 لاعبين مقيمين و3 من المواليد وفتح الباب بالنسبة لعدد اللاعبين أبناء الموطنات.

وبدأ «العميد» استعداداته للموسم الجديد تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني «برازيلي الأصل» ويلسون داسيلفا بمشاركة لاعبي الفريق الموجودين في القائمة وعدد من المقيمين ومواليد الدولة الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للفريق هذا الموسم. ويستعد النصر لمواجهة الظفرة على لقب السوبر بين بطلي الدوري والكأس يوم الأول من سبتمبر المقبل.

وأوضح منصور بوسمرة مشرف الفريق أن طموحات الفريق كبيرة للمحافظة على المكاسب التي تحققت الموسم الماضي والنتائج المتميزة التي حققها الفريق ومنافسته على جميع الألقاب بما فيها الدفاع عن الكأس الغالية «بطولة صاحب السمو رئيس الدولة»، والعمل بجدية بين كل عناصر الفريق من أجهزة إدارية وفنية وطبية ولاعبين، وقال إن وجود اللاعبين المقيمين وأبناء المواطنات والمواليد في الموسم الجديد من شأنه أن يرفع مستوى اللعبة ويوسع دائرة الخيارات بالنسبة لجميع الفرق، وسيكون النصر على أهبة الاستعداد لانتقاء العناصر المناسبة من هذه الفئات.