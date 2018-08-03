نورة المزروعي ونوف العنزي في فترة معايشة مع فالنسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشادت لاعبتا المنتخب الوطني للسيدات نوف العنزي ونورة المزروعي، بدعم ورعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، للمواهب الرياضية النسائية في دولة الإمارات، وسعيها الدائم والحثيث للارتقاء بمستوى الرياضة الإماراتية النسوية، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة في هذا المجال، من خلال خطة وتوجه واضح لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في رياضة نسائية مستدامة وتنافس على منصات التتويج.

جاء ذلك بعد مبادرة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولجنة كرة قدم السيدات في الدولة بخوض لاعبتي المنتخب الوطني للسيدات نوف العنزي، ونورة المزروعي تجربة معايشة خارجية مع فريق فالنسيا للسيدات (ب)، وذلك في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس الجاري، في إطار برنامج اللجنة والأكاديمية لتطوير الرياضة النسائية في الدولة، ورفع مستوى الممارسات لمختلف الأنشطة الرياضية بما فيها كرة القدم للسيدات.

وأعربت اللاعبتان نورة المزروعي، ونوف العنزي عن تقديرهما البالغ لهذه المبادرة المهمة التي ستلقي بظلالها الإيجابية على المستوى الفني والبدني لكلتا اللاعبتين، خاصة أنهما سيشاركان في 10 تدريبات رسمية لفريق فالنسيا للسيدات الفئة (ب)، إضافة إلى مشاركتهما في مباراة ودية أمام نادي فيا ريال للسيدات ضمن تحضيرات نادي فالنسيا للموسم القادم.

وطالبت لاعبتا أبيض السيدات، أن تتواصل مثل هذه المبادرات خاصة في فترة تحضيرات الأندية الكبيرة للموسم الجديد لأنها تشهد إعداداً مكثفاً وخوض مباريات ودية، بالإضافة إلى وجود إمكانية تحقيق فترة المعايشة لعدم وجود استحقاقات رسمية أو منافسة.