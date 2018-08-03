«الصقور» يواجه دوناف الصربي اليوم

المصدر: صربيا - البيان الرياضي

يواجه فريق الإمارات الأول لكرة القدم «الصقور» في الخامسة من مساء اليوم، نظيره دوناف بانوفيتس أحد أعرق الفرق الصربية، وذلك في أولى المباريات الودية التي يخوضها «الصقور» في معسكرهم الخارجي هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويشتمل برنامج المباريات الودية لفريق الإمارات في معسكره بصربيا، على 4 مباريات ودية أيام 3و 9 و13 و16 الجاري مع فرق صربية متفاوتة القوة. ويواصل فريق الإمارات فترة الإعداد الخارجي منذ الوصول إلى صربيا 27 الماضي بقيادة مدربه التونسي جلال القادري وبحضور ناصر طحنون النقبي عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، وباسم عبدالله الشامسي مدير الفريق الأخضر.

ووضع القادري خطة تدريبية مكثفة تشتمل على تدريبات صباحية ومسائية لرفع مستوى الجاهزية البدنية للاعبيه، إضافة إلى الجوانب الفنية، بهدف الوصول بالفريق الأخضر إلى المستوى المطلوب قبل خوض غمار بطولات الموسم الجديد، في ظل تجاوب عالي المستوى من قبل جميع اللاعبين.