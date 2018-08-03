«العميد» ينجح في الاختبار الهولندي

المصدر: متابعة - علي الظاهري

حقق النصر أول انتصاراته في معسكر الإعداد الخارجي في هولندا بعد اجتيازه الاختبار الثاني بنجاح على حساب فريق أو اس اس 20 الهولندي بهدف دون رد سجله المهاجم سالم صالح.

وكان النصر قد خسر المباراة الودية الأولى أمام فريق ميتشلين البلجيكي 1-3. واطمأن المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش على جاهزية العديد من اللاعبين بعد أن دفع بتشكيلة تضم الحارس محمد يوسف واللاعبين: أحمد الياسي، مسعود سليمان، مبارك سعيد، الحسين صالح، طارق أحمد، يوهان كاباي، محمد العكبري، صاموئيل روزا، يوري ليرو، سالم صالح.

واستمر صمت الشباك طوال الشوط الأول من اللقاء، ليتمكن المهاجم سالم صالح من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54. وأجرى المدرب يوفانوفيتش التبديل الأول بدفع حمد حسن بديلاً لمبارك سعيد في الدقيقة 62، ليجري تغييرات على نطاق أوسع في الدقيقة 70 بدخول كل من محمد الجسمي ومحمد سرواش ومايد أحمد وسعيد سويدان وماهر طارش ومحمد عبدالعزيز وإبراهيم لشكري وإبراهيم عيسى، وخروج كل من كاباي وروزا ويوري ومحمد يوسف والحسين صالح ومسعود سليمان وسالم صالح ومحمد العكبري.