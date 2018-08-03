كلباء يطالب بتقييم عاجل للاعبين

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

طالب علي حسين اللوغاني، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، الجهاز الفني والإداري بإجراء تقييم سريع وعاجل لمستوى اللاعبين، كي يتسنى استبدال من لا تثبت كفاءته، لاسيما أن قطار دوري الخليج العربي اقترب من الانطلاق، ما يتطلب العمل بسرعة.

جاء ذلك في إطار زيارة اللوغاني لمعسكر الفريق في سلوفينيا للاطمئنان على سير العمل الفني والإداري للفريق وجاهزية اللاعبين، إضافة إلى متابعة الحالة الفنية للمحترفين الأجانب الذين انضموا إلى الفريق في الفترة الماضية والوقوف على المستوى الفني للعناصر الجديدة.

ونقل اللوغاني تحيات الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، رئيس النادي، ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، وعيسى هلال، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، متمنياً أن يكلل المعسكر بالنجاح. يذكر أن اتحاد كلباء سيلاقي فريق الشباب السعودي يوم الأحد المقبل. من جهة أخرى، تفقد وفد من لجنة دوري المحترفين استاد اتحاد كلباء للوقوف على جاهزية الملعب قبل استضافة مباريات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي في الموسم الجديد.