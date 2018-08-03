كورونادو يبصم على أول أهدافه مع الشارقة

المصدر: متابعة - علي الظاهري

واصل فريق الشارقة نتائجه القوية في المباراة الودية الثانية ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي، بعد فوزه على فريق في اس ليونيداس الهولندي بهدفين دون رد. ووقع المحترف إيغور كورونادو أول أهدافه في المشاركة الأولى مع الملك، الذي سجله في الدقيقة 55، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب يوسف سعيد في الدقيقة 82.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، بدأ الفريقان الشوط الأول بحذر مع أفضلية نسبية للشارقة الذي حاول السيطرة على منطقة الوسط وبناء الهجمات من العمق والأطراف، إلا أن التسرع وقلة التركيز تسببا في عدم الوصول للشباك، ومن جانبه لم يكن ليونيداس منافساً سهلاً وهدد مرمى ديدا في كثير من فرص سانحة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ودخل الملك الشوط الثاني أكثر جدية، وافتتح إيغور التسجيل في الدقيقة العاشرة من الشوط ليضع فريقه في المقدمة، بعد الهدف أجرى العنبري تغييرين بين شوطي المباراة بإقحام شوكوروف ومايد مصبح بديلين لأحمد ديدا ومحمد الشحي ليقوم بعد الهدف بالاستعانة بخليفة الحمادي وسيف عبدالرزاق بديلين لشاهين عبدالرحمن وريان منديز لتتواصل المباراة بأفضلية شرجاوية عززها يوسف سعيد بالهدف الثاني في الدقيقة 82 لتنتهي بعده المباراة بفوز الشارقة بهدفين دون رد.

تشكيلة الشارقة

دفع المدرب عبدالعزيز العنبري بتشكيلة في المباراة على مدار الشوطين تضم: الحارس أحمد ديدا في الشوط الأول والحارس مايد مصبح في الشوط الثاني، كما ضمت التشكيلة اللاعبين: علي الظنحاني، شاهين عبدالرحمن وعوض مكانه خليفة الحمادي، عبدالله عقيل، محمد سالم، محين خليفة، أحمد الزري وعوض مكانه في الشوط الثاني اللاعب سيف عبدالرزاق، ريان منديز وحل بديله في الحصة الثانية اللاعب عبدالله السويدي، محمد الشحي وفي الشوط الثاني شوكوروف، إلى جانب اللاعبين يوسف سعيد، ايغور كورونادو.

مراحل سنية

من جهة أخرى، وعلى مستوى معسكر المراحل السنية، حقق فريق 16 سنة بنادي الشارقة فوزاً عريضاً على فريق بزوفا الصربي 10-0 في أولى مباريات الملك الصغير الودية ضمن معسكره المقام حالياً في صربيا، استعداداً لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث بدأ المعسكر بتاريخ 29 يوليو الماضي ويستمر حتى 18 أغسطس الجاري.

افتتح ضاري فهد أهداف فريق الشارقة في وقت مبكر من الشوط الأول مستغلاً كرة لعبت له خلف المدافعين، قبل أن يضيف هداف الفريق ماجد سعيد الكاس هدفين ويختتم عبدالله يوسف رباعية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني استمر مايد الكاس في خطف الأنظار، حيث سجل ثلاثة أهداف، وسجل كل من سلطان محمد وسيف يوسف وعبدالله يوسف هدفاً لكل منهم لتنتهي المباراة بعشرة أهداف دون مقابل للشارقة.

تدريبات

يستأنف فريق الشارقة تدريباته اليوم بعد منح الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري راحة للاعبين يوم أمس.