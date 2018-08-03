ثلاثي عيناوي في معسكر «الأبيض».. واستبعاد خصيف

المصدر: دبي - العوضي النمر

انضم أمس ثلاثي العين مهند العنزي ومحمد أحمد وأحمد برمان إلى معسكر الأبيض المقام في مدينة سالزبورغ النمساوية، وفق الاتفاق الذي تم بين اتحاد الكرة وإدارة العين، الذي انفرد به «البيان الرياضي» أمس، فيما سينضم باقي لاعبي العين المختارين للمنتخب عقب انتهاء مهمة البنفسجي أمام وفاق سطيف الجزائري، التي ستقام غدا في إياب البطولة العربية، ليغلق ملف العين واتحاد الكرة نهائياً ليتم تركيز اللاعبين للتحضيرعلى نهائيات آسيا الإمارات 2019.

فيما انضم لاعبو شباب الأهلي دبي المختارين للمنتخب أمس بعد انتهاء إضراب العاملين في مطار برشلونة، كما التحق لاعبو الجزيرة بمعسكر «الأبيض»، ولكن اتضح أن الحارس علي خصيف يعاني من إصابة فتم استبعاده ليستكمل علاجه، وتقرر ضم حارس الظفرة خالد السناني الذي يصل إلى سالزبورغ غداً، كما استبعد مدافع شباب الأهلي دبي محمد سبيل للإصابة التي لحقت به في معسكر النادي بإسبانيا، فيما وافق الجهاز الإداري والفني على طلب اللاعب عموري منحه عدة أيام لظروفه الخاصة، حيث تواجد اللاعب في مقر البعثة قبل أن يغادرعائداً إلى البلاد.

وبدأ «الأبيض» تدريباته تحت إشراف زاكيروني على أن يخوض خلال معسكر سالزبورغ 5 مباريات منها 4 مع أندية متوسطة المستوى أيام 5 و8 و11 و14، على أن تكون المباراة الخامسة أمام منتخب أندورا 18 الجاري.