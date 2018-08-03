الصفقة حُسمت.. عموري «هلالي» بـ20 مليون ريال

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

كشفت صحيفة «المدينة» السعودية أن إدارة الهلال السعودي برئاسة سامي الجابر، تستعد للإعلان خلال الساعات المقبلة، عن ضم صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي العين عمر عبد الرحمن (عموري) إلى صفوف النادي السعودي لمدة موسم، وذلك بعد أن حسم الاتفاق مع النادي الإماراتي وفقاً لما نشرته الصحيفة. وسيحصل نادي العين على 20 مليون ريال سعودي مقابل 5 ملايين ريال للاعب، وأشارت مصادر إلى أن عموري يتواجد حاليا في النمسا حيث يعسكر الفريق الهلالي.

وبإتمام صفقة عموري، سيصبح في صفوف الهلال السعودي 6 أجانب: الحارس العماني علي الحبسي، والسوري عمر خريبين، والبرازيلي كارلوس أدواردو، والإسباني إلبرتو بوتيا، والبيروفي أندريه كاريلو.

وكان غانم الهاجري ألمح خلال الايام الأخيرة في تصريحات تلفزية الى إمكانية احتراف عموري في الدوري السعودي، مع أن فرضية استمراره مع العين تظل واردة.