خلفان.. موسم للنسيان

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يعد لاعب الجزيرة خلفان مبارك من أبرز صانعي الألعاب في دوري الخليج العربي، فقد وصل اللاعب الشاب سريعاً إلى القمة، ففي موسم 2016/‏2017 توج بجائزة أفضل لاعب صاعد ضمن جوائز لجنة المحترفين، وفي الموسم ذاته عانق درع الدوري مع فخر أبوظبي.

البداية القوية لخلفان جعلت الوسط الرياضي يتوقع له موسماً رائعاً ما بعد لقب أفضل لاعب صاعد وبطولة الدوري، ولكن على غير المتوقع لم يكن أداء خلفان الموسم الماضي في مستوى الطموحات والانتظارات.

تراجع الشاب الموهوب بشكل كبير، وشارك في 16 مباراة في الدوري فقط، ولم يكن أساسياً في معظمها، وسجل 3 أهداف طيلة مشوار الدوري. وتراجع خلفان مبارك يجسد الصورة التي ظهر عليها الجزيرة حامل لقب الدوري، وتقهقره بشكل مخيف خلال الموسم المنتهي، حيث اكتفى بالمركز السابع.

ويتناسى «الفنان» كما يروق لجماهير الجزيرة مناداته موسم الإخفاق في معسكر فريقه الجاري في هولندا، وقد تميز خلال الأيام الماضية ومنها صنع هدف لاسانتي المحترف الجديد، في المباراة الودية الثانية أمام رودا الهولندي، ويعود بذاكرته إلى إنجازات العام قبل الماضي، ليستعيد بريقه قبل انطلاقة قطار مسابقات الكرة المحلية، على أمل حجز مكان أساسي في تشكيلة الجزيرة.