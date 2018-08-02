بداية صعبة للظفرة في «آسيوية الصالات»

المصدر: إندونيسيا - البيان الرياضي

استهل الظفرة مشواره في كأس الأندية الآسيوية لكرة الصالات المقامة في إندونيسيا بالتعادل 1-1 مع نفط الوسط العراقي بعد أن انتهى الشوط الأول من دون أهداف.

وبكر الظفرة بالتسجيل بعد مرور 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني عن طريق محمد فدعق. وأدرك النفط العراقي التعادل عن طريق حسن علي جبار. ويعد التعادل في مقام الخسارة بالنسبة إلى الظفرة.

وسيلعب فريق الظفرة مباراته الثانية في البطولة أمام فريق جيونجو ماج الكوري الجنـوبي بـعـد غـد، ويخـــتتم مبـارياتــه في الدور الأول بمواجهة تاي سون نام الفيتنامي يوم 5 أغسطس الجاري وحتى نهاية الجولة الأولى يحتل الظفرة المركز الثاني مشتركاً مع الفريق العراقي في الترتيب والرصيد بواقع نقطة لكل منهما ويتصدر تايسون نام البطولة بـ 3 نقاط بعد أن افتتح مباريات المجموعة بالفوز على الفريق الكوري 10-1.