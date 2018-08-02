الجزيرة يتعادل مع بطل الدوري الهولندي

المصدر: متابعة ـ محمد محسن

تعادل فريق الكرة بنادي الجزيرة مع إف سي آيندهوفن بطل الدوري الهولندي 2- 2 وذلك خلال المعسكر الإعدادي الجاري حالياً في هولندا، سجل هدفي الجزيرة رومارينهو ق11، خلفان مبارك ق28، وهي المباراة الودية الرابعة، على أن يختتم الفريق ودياته غداً، مع اشيللس الهولندي، حضر المباراة سعيد علي النويس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى هولندا، والذي زار مقر إقامة البعثة في مدينة واغيننغين، وتناول العشاء مع الفريق.

ويطمح فخر أبوظبي حامل لقب الدوري للموسم قبل الماضي، إلى إعداد جيد، ويسعى الجهاز الفني على خلق التجانس بين اللاعبين، ومن ثم اختيار التشكيلة المناسبة، وتحديد البدائل قبل خوض غمار البطولة العربية للأندية والتي يستضيف فيها النصر السعودي 13 أغسطس الجاري.

مؤشرات إيجابية

من جانبه أبدى حسين سهيل مدير الفريق رضاه عن سير التحضيرات في المعسكر، وأوضح «أن المؤشرات إيجابية من خلال التدرج في خوض 4 وديات ماضية آخرها ودية آيندهوفن، والهدف الاحتكاك مع فرق متنوعة المستوى، للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق. ومؤكداً أن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في وصول اللاعبين إلى درجة متقدمة من الجاهزية البدنية والفنية عندما تنطلق منافسات الموسم الجديد بشكل رسمي».

وأعرب مدير الفريق عن ثقته في ظهور الثنائي الأجنبي إيرنست أسانتي وسيباستيان سياني بشكل مميز مع الفريق في الموسم الجديد، بالإضافة إلى محترف الفريق السابق البرازيلي رومارينهو، عودة ليوناردو بيريرا، إلى صفوف الفريق مجدداً، بعد انتهاء إعارته مع النصر السعودي، ومؤكداً أن ليوناردو ليس غريباً على الفريق، ونطمح في تقديم الإضافة من المحترفين الأجانب والمواطنين الشباب وأصحاب الخبرات.

وأوضح حسين سهيل أن روح العائلة الواحدة التي يتميز بها الجزيرة ستساعد القادمين الجدد والشباب الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول بتقديم كل ما لديهم ، وسنقوم بدورنا في مساعدتهم على التأقلم والانسجام بأسرع وقت ممكن مع الأجواء الجديدة في الإمارات، وواثقون أن مشجعي الجزيرة الأوفياء سيوفرون لهم ولزملائهم الدعم والمؤازرة في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق »، والتي يدشنها باستضافة النصر السعودي في البطولة العربية 13 الشهر الجاري.