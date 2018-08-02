«كرة الصالات» من التأسيس إلى التطوير

المصدر: متابعة - ياسر قاسم ــ غرافيك: محمد أبو القاسم

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تشهد كرة قدم الصالات نقلة نوعية هذا الموسم مع إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للعبة، حيث تم إقرار خطط تطويرية قصيرة وطويلة المدى تشمل المسابقات والكوادر الفنية والإدارية في إطار التقييم للمرحلة السابقة التي تمثل تأسيس اللعبة وانتشارها على المستويين المحلي والخارجي.

ورغم ما حققته كرة قدم الصالات من شهرة واسعة خلال 9 مواسم ماضية، إلا أن الطموحات كانت أكبر لتحقيق قفزات في التصنيف الخارجي وتأهيل الكوادر لشغل مناصب خارجية، ووفقاً لذلك تم وضع الخطوط العريضة لإحداث النقلة النوعية للمرحلة المقبلة ابتداء مع الموسم العاشر للعبة «2018-2019» الذي يشهد استحداث مسابقة جديدة «كأس الإمارات» تزيد من عدد المباريات ولأول مرة يشارك منتخب الشباب في إحدى مسابقات الموسم أمام فرق الرجال في بطولة كأس الاتحاد، أولى مسابقات الموسم لتكون إعداداً لهذا المنتخب ضمن برنامج استعداده للتصفيات الآسيوية نهاية العام الحالي، كما تتضمن خطط التطوير تنظيم مسابقة للشباب بطريقة التجمع، وبذات القدر وضعت اللجنة التنفيذية خطة أخرى للتأهيل الفني بتنسيق عالي المستوى مع الاتحادين الآسيوي والدولي للحكام والمدربين بما يوفر للإمارات فرص تقديم كوادرها للعالم الخارجي وفق تصنيف معتد به.

الدور المنتظر للجنة

وتعليقاً على خطط التطوير والمرحلة المقبلة، قدم عبد الملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، الشكر للشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء المجلس للثقة الغالية في اختيار اللجنة التنفيذية وإلى رئيس وأعضاء اتحاد الكرة على التعاون الممتد مع مجلس الشارقة الرياضي، وقال جاني في لـ«البيان الرياضي» إن اللجنة الجديدة تثمن كل المجهودات التي بذلت في الفترة الماضية، واللجنة الحالية حريصة على القيام بالدور المنتظر منها والعمل على الارتقاء باللعبة من خلال خطط ومبادرات في كل عناصر اللعبة حتى تواكب وتلاحق التطور عربياً وخليجياً وقارياً ودولياً.

وقال جاني إن اللجنة السابقة برئاسة الكابتن محسن مصبح تستحق الشكر على ما قدمته، كل له بصمته في هذا المشوار، مشيراً إلى أن الأندية لن تألو جهداً في التعاون مع اللجنة لتنفيذ خطط التطوير وهناك اتصالات مع أندية للانضمام للمنظمة، وتمنى جاني عودة فريق الشارقة الذي يعد من المؤسسين للعبة.

عبد الملك جاني: نتوقع من شركات كرة القدم زيادة عدد الفرق

استحداث المسابقات

وقال جاني إن اللجنة التنفيذية تعمل بجدية على استحداث مسابقات سواء بإشهار مسابقة جديدة أو تطوير المسابقات المستمرة بهدف زيادة عدد المباريات والاهتمام بمسابقات على مستوى فئة الشباب، يضاف لذلك تأهيل المدربين والحكام بالتنسيق مع مكتب التطوير بالاتحاد الآسيوي ومكتب التطوير الإقليمي لـ«فيفا».

«الصالات» و«المحترفين»

وتطرق جاني لقلة عدد الفرق، مشيراً إلى أهمية وجود فرق موازية في اللعبة ضمن شركات كرة القدم التي تشارك فرقها في دوري الخليج العربي كما هو الحال في كل دول العالم، وقال إن اللجنة بصدد الجلوس مع اتحاد الكرة ومع لجنة دوري المحترفين للوصول لصيغة مثلى تمهد لاهتمام فرق المحترفين باللعبة وتكوين فرق لها، مؤكداً الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الكرة في الاهتمام بالمنتخبات الوطنية لكرة الصالات، ولكن دعم اللعبة من خلال تكوين فرق موازية مع المحترفين يسهم كثيراً في التطوير وتتسع بذلك قاعدة اللاعبين الممارسين وينعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية، لا سيما بعد إقرار مشاركة أبناء المواطنان والمقيمين في المسابقات الرسمية، وأوضح جاني أن اللجنة التنفيذية لن تمانع في زيادة عدد اللاعبين المسجلين لكل فريق للاستفادة من اللاعبين أبناء المواطنات وأبناء المقيمين من الجاليات، وقال إن الموسم الحالي سيقام من دون اللاعب الأجنبي نظراً لتوفر فرص مشاركة أبناء المواطنات والمقيمين، حيث انتفت دواعي وجود المحترف الأجنبي.

ثقة في الظفرة

وعبر عبد الملك جاني عن ثقته الكبيرة في قدرة فريق الظفرة لتقديم مستوى ونتائج جيدة في مشاركته الآسيوية الحالية في اندونيسيا، كما حدث الموسم الماضي في فيتنام، وقال إن اللجنة التنفيذية حريصة كل الحرص على دعم المشاركات الخارجية على مستوى الأندية بذات الاهتمام في المنتخبات الوطنية، متمنياً سير خطط العمل بذات الطموح والبدايات الحالية.

عمران عبد الله: 3 عناصر تقودنا لتحسين التصنيف

أشار عمران عبد الله النعيمي، أمين السر العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، إلى أن اللعبة يُشار لها بالبنان والعالم الخارجي بما فيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتابع النشاط المستمر لكرة الصالات في الإمارات، وقال إن الجميع في المنظومة حريصون على التطوير موسماً بعد الآخر، مؤكداً أن انتظام المسابقات المحلية يعتبر إنجازاً أسهم في انتشار اللعبة واستقطب لاعبين كثراً.

مباراة سابقة جمعت منتخب الإمارات مع فريق مونبلييه الفرنسي | أرشيفية

زيادة عدد المباريات

وقال إن الاستحداث المنتظر الذي حرصت عليه اللجنة للموسم الجديد، الهدف منه زيادة عدد المباريات لكون المسألة مرتبطة بتقارير يتم رفعها للاتحاد الآسيوي في طريق الارتقاء بالتصنيف القاري الذي يعتمد على 3 عناصر أساسية، هي: النشاط المستمر، وعدد المباريات، وتأهل الكوادر الفنية من حكام ومدربين، وجميع هذه العناصر حظيت بالاهتمام، فالنشاط مستمر بشكل دوري للموسم العاشر على التوالي، وزيادة المباريات إحدى خطط التطوير حالياً، وبالنسبة للتأهيل ستكون هناك دورتان للمدربين والحكام بداية العام المقبل.

وكشف عمران عبد الله عن اهتمام خاص من اللجنة التنفيذية باللعبة على مستوى الجامعات، حيث سيكون هناك إشراف من اللجنة لتنظيم دوري الجامعات في كرة قدم الصالات القصد منه الارتباط مع المؤسسات التعليمية بما يفيد اللعبة.

عمران عبدالله

الدوري ذهاب واياب

وأوضح أن الدوري العام سيقام بذات طريقة الذهاب والإياب، وقال إن اللجنة التنفيذية تدرس إقامة كأس السوبر في إحدى الصالات الجديدة مثل مليحة والمدام والبطائح، خاصة أن هذه الصالات ستكون إضافة حقيقية لملاعب الصالات في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن التنسيق يسير بشكل جيد فيما يخصّ الملاعب ولا توجد صعوبات مع زيادة عدد المباريات واستحداث مسابقة جديدة «كأس الإمارات». وأكد عمران عبد الله حرص اللجنة التنفيذية على استقطاب أكبر عدد من الفرق بالتعاون مع اتحاد الكرة فيما يخصّ مقترح وجود فرق للعبة لأندية دوري المحترفين في المرحلة المقبلة، مشيداً برؤية رئيس اللجنة التنفيذية عبدالملك جاني في هذا الصدد.

تنظيم

خميس الشامسي: لدينا خطة من 5 سنوات

أكد ممثل اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ومشرف التطوير والعلاقات الخارجية، المونديالي خميس الشامسي على أهمية الانتقال لمرحلة التطوير لكرة الصالات في المرحلة المقبلة، موضحاً أن رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة والأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال والأمين المساعد لاتحاد الكرة إبراهيم النمر حريصون على الاهتمام باللعبة وتطويرها ويتابعون عن قرب لتنفيذ رؤية الاتحاد بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وهي وصول اللعبة للعالمية، وقال إن اللجنة التنفيذية لديها خطة مع مكتب التطوير في الاتحاد الآسيوي لمدة 5 سنوات مقبلة بوصول المدرب المواطن لشهادة التدريب لمستوى 3، وتغيير ترتيب المنتخب الوطني في تصنيف الاتحادين الدولي والآسيوي، ولأول مرة ستكون نتائج «دورينا» على موقع الاتحاد الآسيوي.

تصريح

سعيد العاجل: النتائج هدف أساسي في المنتخبات

أوضح سعيد العاجل رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أن المرحلة الحالية تعتبر مبشرة بفضل التعاون بين اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي، مشيراً إلى حرص واهتمام عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي لتكون اللجنة التنفيذية الحالية واجهة مشرفة لتنفيذ خطط التطوير للعبة.

وقال إن لجنة المنتخبات فرغت من تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية على مستوى المنتخبين الأول والشباب، مشيراً إلى الهدف من الاستحقاقات الخارجية لن يكون من أجل المشاركة، فعلى صعيد الشباب سيكون التأهل من التصفيات الآسيوية هدفاً أساسياً نهاية العام الحالي، وقال إن الخيارات جيدة لاختيار قائمة المنتخب من خلال القائمة السابقة ودوري الناشئة والعناصر الشابة في بعض الفرق مثل الظفرة والنصر.