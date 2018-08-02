شرطة أبوظبي تطلق بطولة الأحياء السكنية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت في مركز خدمة المجتمع في الشامخة في أبوظبي، البطولة الصيفية الأولى لكرة القدم في الأحياء السكنية، والتي تقيمها مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي.

وتتنافس في البطولة مديرية شرطة المناطق الخارجية، ومن الأحياء السكنية فرق الباهية، والوثبة، وبني ياس، وشخبوط، والغابات، وياس، والشوامخ، والفلاح، والشامخة. وأسفرت نتيجة مباراة الافتتاح عن فوز مديرية المناطق الخارجية على فريق الباهية 2- 0.

وأوضح العميد مسلم محمد العامري، مدير المديرية، أن البطولة تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، وحرصها على تنوع المسابقات، وتوثيق أواصر التواصل بين المنتسبين، والتعاون مع أفراد المجتمع، في صورة تعزز ثقة الجمهور بالمؤسسة الشرطية.