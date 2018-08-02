الوحدة يقترب من الأجنبي الرابع

المصدر: وينفيروينغ - البيان الرياضي

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم أن اللاعب الأجنبي الرابع بات قريباً من صفوف الفريق، وأضاف أحمد الرميثي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: النادي لن يأتي بلاعب إلا أن يكون إضافة للفريق، وفق عدد من المعايير والتفاوض جار حالياً واللاعب بات قريباً.

كما أثنى الرميثي على الدولي إسماعيل مطر والأرجنتيني سبستيان تيغالي، وقال الأسطورة مطر انتهى عقده مع النادي ولم تكن له طلبات، ووقع على العقد حباً ووفاء لناديه، كذلك تيغالي قال عند التجديد إذا كان العقد مناسباً للنادي أنا معكم.

على نحو آخر واصل فريق الكرة الأول بنادي الوحدة، إعداده للموسم الجديد بتدريبات صباحية ومسائية، وذلك ضمن إطار المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي الخارجي في «وينفيروينغ النمساوية» وأدى اللاعبون مزيجاً من التمارين اللياقية والتكتيكية، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني ريجيكامب.

وسيخوض فريق الكرة ثلاث مباريات في المعسكر الإعدادي الحالي، إذ سيلعب في الفريق أمام أحد الفرق النمساوية (5 أغسطس)، أودنيزي الإيطالي في (7 أغسطس)، وسيخوض الفريق مُباراته الختامية أمام شقيقه نادي الوحدة السعودي في (11 أغسطس).