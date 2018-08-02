4 وديات لرديف بني ياس في صربيا

المصدر: متابعة - محمد محسن

وصلت بعثة رديف بني ياس «21» عاماً إلى صربيا، أمس الأول، لخوض المعسكر الإعدادي بقيادة المدرب جمال الحساني استعداداً للموسم الجديد، وستعود البعثة 21 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية.

وقال جمال الحساني مدرب الرديف، إن الجهاز الفني يسعى إلى الإعداد الجديد، من خلال المعسكر، وقد اختيرت صربيا وفق معايير وضعت من قبل اللجنة المختصة في النادي، من حيث جودة الملاعب وتوافر الإمكانيات بالقرب من ملعب المباراة، ويهدف الجهاز الفني إلى خلق التجانس بين اللاعبين، وتحديد الأولويات من التشكيلة الأساسية، مع اختيار البدائل المتميزة، ومؤكداً أن الرديف يعد من أهم عناصر رفد الفريق الأول بالمواهب، ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 وديات خلال معسكره الإعدادي.