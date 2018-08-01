«الإمبراطور» يغلق ملف الأجانب بصفقة فينيسوس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أنهت شركة الوصل لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع المحترف البرازيلي فينيسوس دي ليما (22 سنة)، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، قادماً من نادي غريميو البرازيلي، لتغلق بذلك ملف اللاعبين الأجانب، بعدما أصبح فينيسوس رابع المحترفين الأجانب في صفوف الفريق، إلى جانب مواطنيه فابيو دي ليما ورونالدو مينديز وكايو كانيدو.

وقع محترف الوصل الجديد فينيسوس دي ليما، على عقد انضمامه لـ«الإمبراطور» لمدة عام واحد على سبيل الإعارة مساء أول من أمس، بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي أجراه يوم وصوله إلى دبي، قادماً من البرازيل، ويأتي هذا التعاقد في إطار رغبة شركة الكرة بالنادي في دعم الفريق بالعناصر الجيدة التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه في الموسم الجديد.

من جانبه، أعرب فينيسوس دي ليما، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الوصل، وخوض تجربة احتراف جديدة في دوري الخليج العربي، والذي وصفه بأنه واحد من أفضل الدوريات في قارة آسيا، مؤكداً على تحمسه الشديد لتمثيل الفريق، واللعب إلى جانب مواطنيه البرازيليين الذين يقدمون مستويات فنية كبيرة.

أبدى فينيسوس، رغبته في أن يقدم أفضل ما لديه داخل الملعب، ليساهم مع زملائه في إحراز أهداف النادي صاحب التاريخ الكبير والقاعدة الجماهيرية العريضة، متمنياً أن يظهر بمستوى طيب كي يكمل المسيرة الناجحة للمحترفين البرازيليين مع «الإمبراطور».