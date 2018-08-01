شباب الأهلي دبي يخسر ودياً أمام نيوكاسل الأسترالي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

خسر شباب الأهلي دبي مساء أول من أمس، تجربته الودية الثانية أمام نيوكاسل الأسترالي 1-2، ضمن الوديات المقرر أن يخوضها الفريق خلال معسكره المقام في إسبانيا حتى 11 أغسطس الجاري.

افتتح شباب الأهلي دبي، التسجيل في الدقيقة 18، عن طريق عادل وجدان، الذي يستعد النادي لقيده في كشوفاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كلاعب من مواليد الدولة، ونجح الفريق الأسترالي في تسجيل التعادل في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. دفع شباب الأهلي دبي، بمحترفه الأجنبي الجديد، الأكوادوري جيمي أيوفي، للعب إلى جوار لوفانور في الهجوم خلال الشوط الثاني، والذي شهدت دقيقته الـ60 هدف الفوز للفريق الأسترالي.