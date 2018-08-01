«النفط» محطة الظفرة الأولى في صالات آسيا

المصدر: يوغوياكرتا ـ البيان الرياضي

يتأهب فريق نادي الظفرة لكرة قدم الصالات لمواجهة نظيره فريق نفط الوسط العراقي في ضربة البداية لبطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات التي تستضيفها مدينة يوغوياكرتا، التي تبعد عن العاصمة جاكرتا ساعة وثلث بالطائرة في الثالثة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وستكون المباراة منقولة على موقع الاتحاد الآسيوي ويلعب الظفرة مباراته الثانية أمام بطل كوريا الجنوبية بعد غد الموافق 3 أغسطس ومباراته الثالثة ستكون يوم 5 أغسطس الجاري أمام فريق تي سون نام الفيتنامي.

وكان فريق الظفرة قد استعد للبطولة مبكراً عبر التجمع الداخلي الذي بدا منذ يوم 20 يونيو تحت إشراف المدرب الإسباني لويس فونسيكا. وسبق للظفرة اللعب في هذه البطولة في الموسم الماضي وتأهل إلى الدور الثاني من أول مشاركة له ويطمح إلى الذهاب بعيداً في هذه النسخة.

وأكد حسن عباس الحمادي عضو شركة الظفرة للألعاب المصاحبة ومشرف اللعبة، اكتمال جاهزية الفريق لمباراة اليوم وقال: نطمح في الخروج بنتيجة إيجابية وهدفنا تخطي عقبة الفريق العراقي ونتعامل مع البطولة بالقطعة وكل مباراة تعتبر بطولة قائمة بذاتها، وقال: ثقتنا في اللاعبين والجهازين الفني والإداري كبيرة .

ومن جانبه، قال عبدالكريم جميل قائد الفريق وهدافه: إنهم كلاعبين تعاهدوا على بذل أقصى الجهود لأجل ترك بصمة في مسابقات الاتحاد الآسيوي على مستوى الأندية مؤكداً إصرار وعزيمة اللاعبين على مقارعة كبار اللعبة في قارة آسيا، وقال: لقد اكتسبنا خبرات جيدة من خلال مشاركاتنا السابقة سواء مع المنتخبات أو مع فريق نادي الظفرة، وبالنسبة لنا كلاعبين جاهزين بنسبة 100% لمواجهة الفريق العراقي اليوم.