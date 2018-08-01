«الملك» يختبر قوته أمام ليونيداس الهولندي

المصدر: متابعة - علي الظاهري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة تجربته الودية الثانية أمام فريق إف سي ليونيداس الهولندي في الساعة 6 مساء اليوم بتوقيت أمستردام «الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات» ضمن المرحلة الثانية من معسكر الفريق الخارجي في هولندا.

وغادر بعثة الملك مدينة دوسلدورف الألمانية يوم أمس متوجهة إلى مدينة ايندهوفن الألمانية لبدء المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، والتي ستمتد لغاية 10 أغسطس، حيث سيخوض فيها الملك ثلاثة لقاءات ودية أولها أمام فريق «ليونيداس» والذي يلعب في الدرجة الثالثة من الدوري الهولندي، فيما سيلعب لقاءه الودي الثالث أمام التعاون السعودي، ويختتم تجاربه الودية الخارجية أمام فريق أيندهوفن الهولندي. وخاض الشارقة حتى الآن مباراة ودية واحدة فاز فيها 3-1 على الكويت الكويتي.

واختتم الفريق الشارقة المرحلة الأولى في مدينة دوسلدورف الألمانية بإجراء تدريب مسائي أول من أمس، حيث بدأ المعسكر منذ 18 الجاري وكانت التدريبات مستمرة على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري.

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وانضم اللاعب عمر جمعة ربيع لبعثة الفريق بعد إنهائه لدورة الخدمة الوطنية، حيث كان في استقباله بالمطار علي محمد إداري الفريق وقد خاض أول تدريب مع الفرقة مساء نفس اليوم.

وغادر البعثة صباح أمس لاعبا منتخبنا الوطني سيف راشد والحسن صالح اللذان تم ضمهما لقائمة المنتخب الوطني بعدما استدعاهما المدرب الإيطالي زاكيروني، وغادر اللاعبان من مطار دوسلدورف في ألمانيا متجهين إلى مدينة سالزبورغ في النمسا، حيث يقام المعسكر هناك، كما تشهد المرحلة الثانية من المعسكر غياب كل من اللاعب عبدالله غانم وماجد سرور وحمد جاسم معسكر الفريق، حيث التحقوا بمعسكر المنتخب الأولمبي الوطني ضمن إعداده لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 14 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل.