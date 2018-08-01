حلم الآسياد..«الأبيض» الأولمبي يبدأ معسكره الماليزي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم معسكره التحضيري الخارجي الأخير في ماليزيا، والمقرر حتى 9 أغسطس الحالي، استعداداً لخوض مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر، ويلعب خلالها «الأبيض» ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وقيرغيستان وماليزيا.

خطط

وقال عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية: «(الأبيض الأولمبي) يضم مجموعة من العناصر المتميزة والموهوبة، والتي سيكون لها شأن كبير بالمستقبل سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية، ولديها الطموح والإصرار لتحقيق نتائج إيجابية في الأسياد، وهو الأمر الذي لمسناه خلال متابعتنا للتدريبات بمختلف المعسكرات الماضية».

أضاف نائب رئيس اتحاد الكرة: «المشاركة في الدورة الآسيوية تأتي ضمن خطط ومساعي لجنة المنتخبات بمشاركة منتخباتنا الوطنية بمختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، ومشاركة (الأبيض الأولمبي) في هذا المحفل الآسيوي يعد فرصة مناسبة للجهاز الفني بقيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا، لمعرفة قدرات اللاعبين أكثر، خاصة وأن (الأبيض) مقبل على التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020».

تحضيرات

بدوره، أشاد محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، بتحضيرات (الأبيض الأولمبي) للمشاركة في الأسياد، مؤكداً أن لجنة المنتخبات الوطنية قامت بتوفير برنامج إعدادي مناسب لهذه المشاركة التي تمثل أهمية كبرى لرياضة الإمارات، خاصة وأنها ستحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، وتوجه بالشكر للجنة الوطنية الأولمبية على جهودها في تنسيق كافة الأمور المتعلقة بهذه المشاركة، متمنياً لكافة ممثلي الإمارات سواء بالألعاب الفردية أو الجماعية التوفيق والنجاح في تحقيق إنجازات جديدة لرياضة الإمارات.

الجدير بالذكر، أنه كان في وداع «الأبيض الأولمبي» في مطار دبي الدولي عند مغادرته الدولة أول من أمس، في طريقه إلى المعسكر الماليزي، كل من راشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين المساعد للشؤون الفنية، وعبيد مبارك الشامسي مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية.

القائمة

ضمت قائمة منتخبنا الأولمبي لمعسكر ماليزيا 26 لاعباً وهم، شاهين سرور الدرمكي، أحمد الغيلاني، عبد الرحمن العامري، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، أحمد الهاشمي، عبد الله حسن خلفان النوبي، عبد الله غانم جمعة، حمد الجسمي، ماجد إبراهيم سرور، إسماعيل خالد خميس، علي غميل، حسين باعبد الله، محمد خلفان الحراصي، محمد خلفان المسماري، جاسم يعقوب البلوشي، راشد محمد عمر، محمد عبد الباسط عبد الله، أحمد سلطان، خالد هلال، محمد الشامسي، سالم سلطان، خالد باوزير، وسلطان المنذري.

بينما ضم الجهاز الفني والإداري مترف الشامسي مشرف المنتخب، جمال بوهندي مدير المنتخب، ماسيج سكورزا مدرباً، رافال جاناس وخالد علي جابر مساعدي مدرب، نادر لمياغري مدرباً للحراس.