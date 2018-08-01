النصر .. بروفة أمام «أو إس إس 20 » الهولندي

المصدر: ميرلو - البيان الرياضي

يلتقي النصر بفريق أو اس اس 20 الهولندي في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات في مدينة ميرلو التي تحتضن المرحلة الأولى من معسكر العميد الخارجي. ويتطلع النصر بقيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش إلى استثمار التجربة الودية الثانية والاستفادة منها بعد اللقاء الودي الأول الذي خسره الفريق أمام ميتشلن البلجيكي 1-3.

وواصل عادل شاكري، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في معسكر الإعداد الخارجي بهولندا، زياراته لأكاديميات كرة القدم الأشهر والأفضل في أوروبا، حيث قام أول من أمس يرافقه علي عباس إداري الفريق الأول بزيارة أكاديمية نادي آيندهوفن الهولندي، حيث كان في استقبالهما فرانك فان دوفرين، مدير شؤون اللاعبين بالأكاديمية وعادل رمزي، لاعب المنتخب المغربي السابق ومدرب فريق تحت 17 سنة بالأكاديمية.

شرح

قدم دوفرين شرحاً تفصيلياً حول آلية العمل بالأكاديمية وكيفية تقسيم الفرق وفقاً للمراحل العمرية وكذلك المعايير التي يتم من خلالها انتقاء أفضل اللاعبين عن طريق قسم الاستقطاب، وكذلك اختيار أفضل المدربين للعمل وفق نظام تسلسلي يضمن تصعيداً أكبر عدد ممكن من لاعبي الأكاديمية إلى الفريق الأول وكذلك الاستفادة من عائد بيع بعض اللاعبين .

ومن جانبه أكد رمزي أن أكاديمية آيندهوفن واحدة من أفضل الأكاديميات العالمية، وثمن حرص نادي النصر على الذهاب إلى مقر الأكاديمية للتعرف عن قرب على آليات العمل مؤكداً أن الاهتمام بفرق المراحل السنية هو أفضل استثمار في مجال كرة القدم.