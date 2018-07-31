العين يخسر من وفاق سطيف الجزائري في البطولة العربية 2-1

المصدر: الوكالات

خسر فريق العين اليوم من وفاق سطيف الجزائري 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب هيتريك كايسيان في كرواتيا.. وتقدم وفاق سطيف خطوة نحو التأهل لدور الستة عشر بالبطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم .

وتقدم العين بهدف سجله دياكيه إبراهيم في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وتعادل عبد المؤمن جابو لوفاق سطيف في الدقيقة 41 قبل أن يسجل جابو الهدف الثاني لوفاق سطيف في الدقيقة 81.

وتقام مباراة الإياب يوم 4 أغسطس المقبل على نفس الملعب.

تجدر الإشارة إلى انه تم الحصول على موافقة الاتحاد العربي على إقامة مباراتي الذهاب والإياب بكرواتيا.