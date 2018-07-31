«فيفا» يقبل استئناف الجزيرة في قضية سيلفا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على قبول طلب شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التأخيرية، والتي سبق للجنة التأديبية فرضها على النادي وقدرها (25 ألف فرنك) وما ترتب عن القرار من تبعات، على خلفية قضية تسوية اللاعب فيرناندو دا سيلفا الذي تم التعاقد معه في العام 2012 أي قبل ستة أعوام، ومن المقرر أن تنظر لجنة الاستئناف في طلب الجزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن اللاعب طالب النادي بمبلغ 600 ألف دولار قيمة مستحقات له، ومن المتوقع أن تتم تسوية بين الطرفين تنتهي بغلق ملف القضية نهائياً.

ويستعد «فخر أبوظبي» للموسم الجديد الذي ينطلق 30 أغسطس المقبل بمعسكر خارجي في هولندا.