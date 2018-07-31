الوصل يتعاقد مع البرازيلي فينيسوس دي ليما

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي الوصل، التعاقد مع اللاعب البرازيلي، فينيسيوس دي ليما، قادماً من غريميو البرازيلي، بداية من الموسم المقبل، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الوصل في شراء اللاعب عقب نهاية الإعارة.

وبدأ ليما الوصل الجديد، مشواره في فريق الناشئين بنادي غريميو، وتمت إعارته لمدة موسم واحد إلى مايوركا الأسباني في 2015، قبل أن يعود إلى غريميو مجدداً، الذي أعاره إلى سييرا البرازيلي الموسم الماضي.

ويجيد ليما اللعب في مركزَي الجناحين الأيمن والأيسر، وسيكون المحترف الأجنبي الرابع إلى جانب ثلاثي الوصل البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديز.