محمد يوسف: الأهلي المصري لتعويض خيبة 2017

القاهرة - مصطفي طنطاوي

أكّد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي المصري، أن فريقه يخوض عدداً من المباريات في بطولات مختلفة في وقت ضيق، ولكن هدفه الفوز بالألقاب دائماً، وهو ما تعاهد عليه الفريق الأحمر مع جماهيره على مر العصور، مشدداً على أن الجماهير شعرت بمزيد من الحزن عند خسارة البطولة العربية العام الماضي، لا سيما أنها أقيمت في القاهرة، لذلك فاللاعبون يعلمون مدى أهمية تلك البطولة، وتعاهدوا على القتال من أجل الفوز بها.

وعاد يوسف ليقول: «البطولة العربية تمثل للنادي تحدياً خاصاً، ونسعى إلى الفوز باللقب، كما نسعى لحصد الثلاثية بالفوز بالدوري المصري وكأس مصر، وكذلك دوري أبطال أفريقيا، ونتمنى التوفيق في الفترة المقبلة، لإسعاد جماهيرنا في كل أنحاء الوطن العربي، ونتمنى وجود جماهيرنا في المدرجات لأنهم يمثلون لنا دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لدينا والفوز باللقب».

واستطرد قائلاً: «بالطبع سوف نشرك أكبر عدد من اللاعبين في تلك البطولة، فهي فرصة جيدة لكل اللاعبين من أجل إثبات أنفسهم. مواجهة النجمة اللبناني في مباراة الذهاب سوف تكون صعبة ».