الزنيتي: عَين الرجاء المغربي على اللقب

المصدر: المغرب - البيان الرياضي

أبدى أنس الزنيتي، حارس مرمى نادي الرجاء الرياضي، رغبته الجامحة في التتويج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال، التي يُشارك فيها رُفقة بطل كأس المغرب «كأس العرش» للموسم الماضي، مُشيراً إلى أن فريقه يطمح للفوز بجميع البُطولات التي يُشارك فيها، نظراً للحُمولة التاريخية للنادي في الساحة القارية والعربية.

وصرح أفضل حارس إفريقي في سنة 2011 لـ«البيان الرياضي» قائلاً: «كَما يعلم الجميع، نادي الرجاء البيضاوي كبير بتاريخه وألقابه.. وهذا ما يجعلنا نطمح للفوز بأي بُطولة نُشارك فيها، لا يُمكنني إنكار أن عَيننا على لقب البطولة العربية، لنُثبت قوتنا على الساحة العربية أمام أقوى الأندية العربية».

وبخصوص أولى مُباريات الفريق في البُطولة العربية أمام السلام زغرتا اللبناني، قال الزنيتي: «قراءة الخصوم وتحديد مكامن القوة والضعف من اختصاص الطاقم الفني بقيادة المدرب غاريدو، والذي لا يَترك أي شيء للصدفة.. سيُقدم لنا الطاقم التدريبي كُل التفاصيل حول الخصم ونحن بدورنا نعمل على تطبيق كُل ما يُملى علينا».