«الأبيض».. ضربة البداية في سالزبورغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغادر أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ظهر اليوم، إلى مدينة سالزبورغ النمساوية، استعداداً لاستقبال اللاعبين، في المعسكر الخارجي المقرر خلال الفترة من 1 حتى 19 أغسطس المقبل، ضمن البرنامج التحضيري لـ«الأبيض» استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل.

من المقرر أن يصل اللاعبون المختارون لقائمة المنتخب الوطني الأول إلى سالزبورغ غداً، قادمين من معسكرات أنديتهم بمختلف المدن الأوروبية، بالتنسيق مع إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة، والتي قامت بترتيب وتنسيق كل إجراءات سفر اللاعبين مع إدارات أنديتهم، بعدما حرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني خلال الفترة الماضية، على زيارة معسكرات الأندية التي تستعد لخوض مسابقات الموسم الكروي الجديد 2018-2019، من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للعناصر التي تم اختيارها، حيث تابع الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب المنتخب، ومساعدوه، عدداً من مباريات الأندية الودية، إلى جانب عقد جلسات مع مدربي الأندية للتنسيق أكثر حول برنامج إعداد لاعبي المنتخب للمرحلة المقبلة.

حرص

كما حرص الجهاز الفني للمنتخب الأول كذلك، على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية «الأسياد»، التي ستنطلق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اعتباراً من يوم 10 أغسطس المقبل، حول العناصر التي ستتواجد مستقبلاً مع المنتخب الأول، علماً بأن «الأبيض الأولمبي»، سيلعب في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وقيرغستان وماليزيا والبحرين.

يذكر أن قائمة أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأول، تضم كلاً من عبد الله صالح مشرفاً، عبيد هبيطة مديراً، ألبيرتو زاكيروني مدرباً، ستيفانو غريتي وسليم عبدالرحمن مساعدين للمدرب، الباريريا ايجينيو مدرباً للياقة البدنية، موريزيو غوديو مدرباً لحراس المرمى، طارق بن جدية مترجماً، ماسيمو مانار طبيباً، يوسف سحنون معالجاً طبيعياً، الفريدو باسيني محللاً، باولو كولاتي محلل لياقة بدنية، ايتوري بروتا مصور فيديو، محسن بلحوز طبيب تغذية، سالم النقبي منسقاً إعلامياً، اندراس كوفاز وأديمار داسيلفا مدلكين، هشام تيكنوين مصوراً، عباس إبراهيم وكيلاني عبدالمنعم مسؤولين للمهمات.

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فيما تضم قائمة «الأبيض»، 27 لاعباً، وهم علي خصيف حميد، خالد عيسى محمد، محمد سعيد بوسندة وفهد محمد الظنحاني في حراسة المرمى، وإسماعيل أحمد محمد، مهند سالم العنزي، محمد أحمد غريب، بندر محمد الإحبابي، فارس جمعة السعدي، محمد مرزوق المطروشي، محمود خميس الحمادي، محمد برغش المنهالي، عبد العزيز محمد صنقور، وليد عباس مراد ومحمد سبيل عبيد في الدفاع، وعامر عبد الرحمن الحمادي، ريان يسلم الجابري، أحمد برمان علي، عمر عبد الرحمن العمودي، خميس إسماعيل خميس، علي حسن سالمين، سيف راشد ناصر، ماجد حسن الأحمدي وإسماعيل سالم الحمادي في الوسط، وعلي أحمد مبخوت، أحمد خليل الجنيبي وسعيد جاسم صالح في الهجوم.

ينتظر أن يخوض «الأبيض» خلال معسكر سالزبورغ، 5 مباريات منها 4 مع أندية متوسطة المستوى أيام 5 و8 و11 و14، على أن تكون المباراة الخامسة أمام منتخب أندورا يوم 18 أغسطس المقبل، الذي تختتم بها المعسكر الأول لـ «الأبيض» ضمن برنامجه الإعدادي للبطولة، حيث سيخوض المنتخب معسكره الخارجي الثاني خلال الفترة من 1 حتى الثاني 12 سبتمبر المقبل، ويتخلله لعب مباراتين وديتين أمام ترينداد وتوباغو يوم 6، ولاوس يوم 11 من الشهر نفسه.

برنامج

فيما سيخوض معسكره الخارجي الثالث خلال الفترة من 6 حتى 16 أكتوبر المقبل، ويتخلله لعب مباراتين وديتين أمام هندوراس وفنزويلا يومي 11 و16 أكتوبر، ويُقيم معسكراً داخلياً بالإمارات من 6 إلى 20 نوفمبر المقبل، ويعقبه معسكر آخر من 15 إلى 31 ديسمبر، وستقام خلال المعسكرين مباريات ودية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، ليكون الاستعداد الأخير قبل البطولة الآسيوية التي تقام بمشاركة 24 منتخباً تم توزيعهم على 6 مجموعات، وسيلعب منتخبنا الوطني مستضيف البطولة، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلند والهند والبحرين، ويستهل «الأبيض» مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب البحريني يوم 5 يناير 2019، في لقاء الافتتاح باستاد مدينة زايد الرياضية، ويواجه في الجولة الثانية، نظيره المنتخب الهندي يوم 10 كذلك في استاد مدينة زايد الرياضية، على أن يواجه نظيره المنتخب التايلندي في الجولة الثالثة يوم 14 من الشهر نفسه، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.