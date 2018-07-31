قضاة الملاعب يغادرون إلى ألمانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت بعثة حكام كرة القدم، أمس، متوجهة إلى مدينة ريغنسبورغ الألمانية، المستضيفة للمعسكر الإعدادي لقضاة ملاعب الدولة، بمشاركة 76 حكماً من الفريق الأول والمراحل السنية، المستمر حتى 14 أغسطس المقبل، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2018- 2019.

وأشار أحمد يعقوب، مدير إدارة الحكام، إلى أن لجنة الحكام حرصت على وضع برنامج بدني ونظري وفني مكثف للمعسكر، يركز على تدريبات اللياقة البدنية والتحمل والسرعات، بصفة يومية ومحاضرات نظرية، عن مواد قانون كرة القدم وتحليل للحالات التحكيمية في الدوري، وتليها مباشرة تدريبات عملية في الملعب على التطبيق العملي لتلك الحالات التي تناولتها المحاضرة النظرية، وسيتم الاستعانة بلاعبي كرة قدم لتنفيذها، والهدف من وراء ذلك ترسيخ ما يتم دراسته أولاً بأول.