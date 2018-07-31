فاندر فييرا يواصل تألقه مع "البرتقالي"

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

واصل المحترف البرازيلي الجديد في صفوف عجمان فاندر فييرا تألقه مع الفريق في المعسكر الإعدادي بالمجر خلال المباراة التجريبية الثانية التي خاضها «البرتقالي» مساء أول من أمس أمام فريق كيرتفي بودابست المجري والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث سجل فييرا هدف فريقه بطريقة رائعة من خارج الصندوق بالقرب من ركن الملعب، زيادة على تقديمه مستوى مميزاً خلال الفترة التي لعبها في المباراة، حيث إن المدير الفني للفريق أيمن الرمادي عمد على الدفع بتشكيلين مختلفين على مدار الشوطين، وكان فييرا هو صاحب هدف التعادل أيضاً في التجربة الأولى التي خاضها الفريق الأربعاء الماضي أمام فريق ايتوجييور المجري وانتهت بنفس النتيجة.

وقدم «البرتقالي» مستوى جيداً أمام فريق كيرتفي، برغم مشاركة محترفين أجنبيين فقط، اطمأن فيها الرمادي على سير الإعداد وتدرج ارتفاع المستوى البدني للاعبين، لا سيما والمنافس «فريق كيرتفي» يعد أفضل مستوى من «ايتوجييور»، وتتواصل تجارب عجمان في المجر، حيث يلتقي يوم غدٍ بفريق زيلينا السلوفاكي وهو من فرق الدرجة الممتازة في بلاده واحتل المركز الثالث في دوري الموسم الماضي ويستعد حالياً للمشاركة في تصفيات كأس الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه التجربة نقلة نوعية لإعداد «البرتقالي» لقياس مستوى الفريق مع منافس أقوى، وسيواصل المدير الفني أيمن الرمادي التعامل مع المباراة بذات النهج في منح الفرصة لمشاركة أكثر من 20 لاعباً في المباراة، وتتوالى تجارب الفريق في المجر، حيث يخوض مباراتين في الأول من أغسطس المقبل والسابع منه على أن يعود الفريق للدولة في اليوم التالي لخامس مبارياته التجريبية هناك، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الإعداد الأخيرة التي ينضم لها المحترف النيجيري ستانلي ومعه رابع الأجانب الذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة.

حرص

وحرصت إدارة الوفد في معسكر المجر برئاسة الدكتور محمد جبر الشامسي على متابعة كل كبيرة وصغيرة والتأكيد على سير البرنامج الفني وفق ما حدده الجهاز الفني بمتابعة أمين السر العام ومشرف الفريق عبد الله الظاهري وعضو مجلس الإدارة يحيى المطروشي، كما حرص رئيس مجلس الإدارة خليفة الجرمن على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بالمعسكر عبر التواصل مع الوفد الإداري.

وأكد عبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق، أن أمور المعسكر الخارجي سارت بشكل جيد، وإدارة النادي حريصة على إكمال صفقة المحترف الأجنبي الرابع ليكون جاهزاً للانضمام للفريق بعد العودة مباشرة للدولة، وأشار الظاهري إلى أن التجارب المعدة للفريق في المجر تعتبر مثالية من ناحية تدرج مستوى المنافسين وفقاً لرؤية المدرب، مؤكداً أن مرحلة الإعداد الأولى التي خاضها الفريق في الدولة، كانت مؤشراً جيداً ساهمت في رفع المستوى البدني للفريق.