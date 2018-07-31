شباب الأهلي دبي يختبر المواهب في كيدزانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر نادي شباب الأهلي - دبي، التعاون مع مركز كيدزانيا للأطفال المتواجد في دبي مول والتابع لمجموعة إعمار للترفيه الذراع الترفيهية لمجموعة إعمار العقارية، وذلك عن طريق تنظيم بطولة لكرة القدم داخل مدينة كيدزانيا عن طريق إنشاء ملعب كرة قدم، وقد بدأت البطولة أول من أمس وتستمر حتى 29 أغسطس المقبل، وتقام المباريات بشكل يومي، حيث تم الاتفاق على البطولة ودعوة الفرق المشاركة في مباراة مدة كل منها 15 دقيقة، كما تم تحديد الأعمار من 6-9, 10-12, 13-15 عاماً، ولا يزال باب التسجيل مفتوحاً في البطولة، وذلك عن طريق التسجيل في مقر كيدزانيا، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للنادي.

وتعتبر البطولة فرصة لاكتشاف المواهب واللاعبين المميزين من أجل الانضمام إلى فرق نادي شباب الأهلي - دبي، حيث سيتم اختيار المواهب من خلال المباريات عن طريق تواجد عدد من مدربي النادي في البطولة، وهي فرصة بالتأكيد للتواجد في فرق وأكاديمية النادي.

كما تم الاتفاق مع مجموعة إعمار للترفيه للتواجد ضمن برنامج الولاء الخاص بنادي شباب الأهلي - دبي، كخدمة جديدة مقدمة من النادي لأعضائه من أجل الاستفادة من الخصومات والمميزات التي يقدمها البرنامج لأعضائه، حيث سيتم الاستفادة من كل خدمات الترفيه بمركز دبي مول مثل التزحلق على الجليد والسينما وكيدزانيا وخلاف ذلك.