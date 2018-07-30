تقديم مباراة العين ووفاق سطيف نصف ساعة

المصدر: البيان الالكتروني

تم تقديم مباراة العين ووفاق سطيف الجزائري المقررة مساء غد الثلاثاء، نصف ساعة، لتقام في الثامنة بدلاً من الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، باعتماد مراقب المباراة، لمقترح الفريق المضيف للمباراة.

الجدير بالذكر، أن المباراة ستقام في كرواتيا، ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، على أن تقام مباراة الإياب في كرواتيا أيضاً مساء يوم السبت المقبل.

نقل المباراة إلى ملعب دينامو زغرب

كما تم نقل المباراة إلى إلى إستاد ماكسمير، الملعب الرسمي لفريق نادي دينامو زغرب الكرواتي، بدلاً من إقامتهما على الملعب الفرعي هيتريك كاسيان، وذلك بناءً على طلب الاتحاد العربي لكرة القدم، والذي استند إلى تقرير مراقب المباراة، السعودي يحيى القرني بعد تفقده الملعب.

زوران: البطولة العربية ليست هدفاً أساسياً للعين

أكد الكرواتي زوران ماميتش في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة العين ووفاق سطيف الجزائري المقررة غداً الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، أن الفوز بالبطولة ليس هدفاً أساسياً للعين في الموسم الجديد، واستغرب فكرة استدعاء الدوليين.

وقال: "معسكر العين يمضي بالصورة المطلوبة، وفقاً للبرامج الموضوعة والخطط المرسومة، وجميع اللاعبين المتواجدين يعملون بقوة وجدية، والمؤسف أننا نواجه بعض المشاكل المتمثلة في إصابة عدد من اللاعبين المهمين، كريان يسلم ومحمد عبد الرحمن ومهند سالم العنزي، بالإضافة إلى انضمام حسين الشحات للمعسكر قبل بضعة أيام، ووصول ماركوس بيرغ مساء أول من أمس، بسبب مشاركة منتخب بلاده السويد في كأس العالم".

أضاف زوران: "الواقع يؤكد أننا نواجه بعض المشاكل، ولكن أجواء المعسكر بصورة عامة تبدو جيدة جداً، والحقيقة نحن لم نخطط للعب مباراة دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، لأننا نعاني من بعض المشاكل والمتمثلة في غيابات عدة".

أكمل زوران: "المؤكد أننا لن نستطيع جمع 15 لاعباً لمواجهة الإياب، في ظل انضمام 8 لاعبين دوليين إلى المنتخب، فضلاً عن ثلاثة سيغادرون إلى المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى جانب عدم مشاركة البعض بداعي الإصابة، وسنفتقد في تلك المواجهة لجهود نحو الـ20 لاعباً، أمام منافس جيد".

وأوضح زوران: "التوقيت المحدد لإقامة المباراة غريب فعلياً، ومن الصعب لعب مواجهة رسمية في منتصف مرحلة الإعداد التي تسبق انطلاقة الموسم، وفي المقابل أدى الفريق المنافس مباراتين بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم خلال الأسبوعين الماضيين، ولا أعتقد أن الأمر طبيعي، لكننا سنبذل قصارى جهدنا ولا ننتظر من فريقنا أن يكون في أفضل حالاته، لأن موسمنا طويل".

وقال مدرب العين أيضاً: "إذا كنا في أفضل جاهزيتنا حالياً، أعتقد بأننا سنفقد قوتنا بحلول مارس أو أبريل من العام القادم، ومع كل الاحترام لهذه المسابقة، إلا أنها ليست هدفاً رئيسياً للعين في الموسم الجديد، وخلال السنوات الـ 35 التي أمضيتها في كرة القدم على المستوى الأعلى، لم أسمع أبداً عن استدعاء اللاعبين من أنديتهم للمنتخب خلال فترة التحضير للموسم، لأنه ليس أمراً طبيعياً، لأن تلك المرحلة أكثر أهمية لإعداد اللاعبين لموسم طويل".

تابع زوران: "بدون تدريب حقيقي سيواجه اللاعبون إصابات والضرر هنا لا يعود على النادي فحسب، بل حتى المنتخب الوطني سيعاني، ولا أجد أي تفسير منطقي استند عليه اتحاد الكرة لتبنى هذه الفكرة، لست مع القرار لأن سلبياته أكبر، ولن أكون مندهشًا إذا ما فقد المنتخب العديد من اللاعبين الرئيسيين قبل كأس آسيا بسبب الإصابات".

أضاف زوران: "عندما جئت إلى النادي أكدت للجميع بأنني معتاد على حصد البطولات، وهذا ما أريد أن أفعله مع فريقي هنا، ونجحنا في الموسم الماضي عندما حققنا الثنائية التاريخية، وثقتي في لاعبي العين لا حدود لها لأنهم الأفضل بالنسبة لي، وندرك جيداً بأن جدولنا مزدحم، وأشعر بأنه ليس لدينا عدد كاف من اللاعبين لاعتماد سياسة التدوير وتحدياتنا متمثلة في 7 مسابقات، بالإضافة إلى أن لاعبي المنتخب الوطني سيلتحقون بقائمة كأس آسيا، لذا نحن نحتاج إلى قائمة كبيرة، وسنحرص على منح فرصة أكبر للاعبين الشباب، اتساقاً مع رؤية النادي كما منحنا

الطوسي: هدفنا التأهل مع الاحترام لطموحات العين

أعرب المغربي رشيد الطوسي، مدرب وفاق سطيف الجزائري، عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، كونها تجمع بين الأشقاء العرب، وذلك في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه والعين غداً الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 32 للبطولة.

وقال: "شخصياً اعتبر أن مواجهة العين بمثابة صلة الرحم التي تربطني بهذا الكيان الشامخ ودولة الإمارات العربية الحبيبة، خصوصاً وأنني التقيت اليوم، أحد أبنائي على هامش المؤتمر الصحفي التقديمي، ريان يسلم الذي أصبح لاعباً دولياً".

وأضاف: "موافقتنا على طلب نادي العين بنقل المباراتين إلى كرواتيا، لأننا ندرك أنه يستعد لتحدياته بالموسم الجديد خارج الوطن، ولا يمكن أن نقابل طلب العين بالرفض، وأود أن أشكرهم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، والعمل على تهيئة أسباب الراحة لبعثة وفاق سطيف في كرواتيا".

وأكمل: "جئنا لتحقيق أفضل النتائج مع كل الاحترام لطموحات الفريق المنافس، وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا، لتحقيق النتائج المطلوبة والتي تتسق مع اسم وسمة وفاق سطيف".

وحول قراءته لغيابات فريق العين، قال: "أعرف العين جيداً ولديه أكاديمية كرة قدم رائعة ودائماً ما يقدم من خلالها للمنتخب الإماراتي، وفريق العين ألمع النجوم، ولكن منطق كرة القدم، لا يعترف سوى بلغة العطاء، الأمر الذي تجلى في كأس العالم أخيراً، إذ لم يخدم النجوم منتخباتهم بالصورة المطلوبة".

واختتم: "شخصياً أركز على تحضيرات فريقي، ولدينا لاعبون مميزون، والجماعية أهم أسلحتنا في مواجهة أي فريق، ونتمنى أن نظهر بالمستوى المشرف، وتقديم مباراة قوية خارج نطاق الوطن العربي، كما أننا نفتقد إلى جهود اللاعبين حسام غاشة وإلياس سيدهم، ويسعى الطاقم الطبي لتجهيز الثاني حالياً".

عامر عبد الرحمن: "الزعيم" أمام موسم تاريخي يتطلب القتال والتركيز

قال اللاعب الدولي، عامر عبد الرحمن، لاعب فريق نادي العين، إن الموسم الحالي، يعتبر تاريخياً بالنسبة لجميع أعضاء الفريق، وإنه شخصياً يعتبره أحد أهم المواسم الكروية، ولذلك فالفريق مطالب بتقديم الأداء المشرف الذي يليق باسم ومكانة هذا الكيان الشامخ، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل بجدية وإظهار الرغبة القوية والروح القتالية في جميع التحديات، بداية بالحصص التدريبية التي من المؤكد أنها ستقود اللاعبين إلى بلوغ أعلى درجات الجاهزية.

ورداً على سؤال حول مباراة فريقه أمام وفاق سطيف الجزائري غداً الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية، والمقررة في كرواتيا، قال: "المؤكد أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام الفريق المنافس، فالطموحات المشروعة في الحصول على بطاقة التأهل حاضرة من الجانبين، ونحن سنخوض مباراة الغد، وبعدها سنلتحق بمعسكر المنتخب، وأتمنى أن نوفق في حصد النتيجة القوية التي تمهد للفريق طريق العبور للمرحلة القادمة من البطولة، كما أعتقد أن مباراة الإياب يوم السبت المقبل، ستكون فرصة جيدة بالنسبة لزملائي لاعبي الفريق الشباب لإظهار إمكانياتهم الحقيقية، وتأكيد جدارتهم بالدفاع عن شعار العين".

وتعليقاً على سؤال حول استعدادات فريقه في المعسكر الخارجي، قال: "المعسكر يمضي وفقاً للخطط المرسومة والالتزام والجدية عنوان أداء جميع لاعبي الفريق، لأننا ندرك جيداً أن المرحلة الحالية مهمة جداً لأي فريق كرة قدم مطالب بالاستمرارية في حصد الإنجازات وتحقيق البطولات، وأتمنى التوفيق للفريق في تحقيق أهدافه الكبيرة، وإسعاد جماهيره الوفية".

ريان يسلم: مهمة العين صعبة

أكد الدولي ريان يسلم لاعب فريق نادي العين في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه ووفاق سطيف الجزائري المقررة غداً الثلاثاء، ضمن دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، على صعوبة المهمة، وعلى أهمية الظهور المشرف لفريقه برغم الظروف التي يواجهها، كون البطولة مقررة في منتصف مرحلة الإعداد للموسم، أي إن الجاهزية ليست مكتملة للفريق. وقال: "سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا، من أجل الدفاع عن شعار نادنا وكرة القدم الإماراتية، ونحترم طموحات الفريق المنافس بالتأكيد، ولكننا سندخل المباراة بمعنويات عالية، سعياً لتحقيق النتيجة الإيجابية، ومدربنا زوران، وضع كافة الترتيبات الميدانية والخطط الفنية لملاقاة الفريق الجزائري، وأتمنى التوفيق لفريقي في المباراة".

وحول مواجهة فريق عربي إفريقي، قال: "اعتدنا على مواجهة الفرق الكبيرة في البطولات الرسمية، بيد إن العين معتاد على التحديات الكبيرة دائماً وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا لتحقيق النتيجة الإيجابية".

وعن قرار استدعائهم للمنتخب الوطني، قال: "المؤكد أن القرار ليس بأيدينا، وتمثيل المنتخب شرف كبير ومهمة وطنية، وأينما طلبوا منا التواجد، فنحن حاضرون بالتأكيد للدفاع عن شعار المنتخب أو النادي خصوصاً عندما يرتبط الأمر بتمثيل الدولة".

بدران: الوفاق يتطلع إلى الفوز على العين

أكد عبد القادر بدران لاعب وفاق سطيف الجزائري، أن مهمة فريقه أمام العين غداً الثلاثاء، ضمن دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، لن تكون سهلة، بغض النظر عن الغيابات التي يعاني منها المنافس، لأن المباراة تجمع بين فريقين كبيرين.

وأوضح: "أتمنى نقدم المستوى المشرف الذي يليق باسم وسمعة الفريقين وكرة القدم العربية، ونحن جئنا لكرواتيا بالتأكيد لتقديم أفضل ما لدينا، وتحقيق النتائج القوية التي تسعد جمهور وفاق سطيف في الجزائر".

وقال: "وفاق سطيف لديه تاريخ جيد على مستوى المسابقة العربية، إذ أحرز اللقب في أكثر من مناسبة، ونتمنى أن نوفق في هذه النسخة المميزة، وأن نستعيد اللقب مجدداً لمتحف نادينا مع الاحترام لفريق العين".