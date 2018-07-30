تاريخ متباين.. وحلم واحد

تختلف إنجازات أندية الفجيرة ودبا الفجيرة واتحاد كلباء في العراقة منذ تأسيسها خلال بداية السبعينيات، ولكن الحلم يبقى واحداً: اللعب في دوري المحترفين دون العودة إلى الهواة، حلم يحتاج إلى الكثير من العمل والخطط والمال، وإلى المهارة على الميدان.

دبا الفجيرة

تأسس نادي دبا الفجيرة عام 1976 ومنذ ذلك التاريخ ظل النادي يلعب في دوري المظاليم وحقق حلم الصعود موسم 2010 -2011 لأول مرة.

المدرب: باولو كاميلي برازيلي

11000: متفرج سعة الملعب

الإنجازات

التواجد للموسم الرابع على التوالي في دوري الخليج العربي كونه إنجازاً لم يتحقق من قبل للفريق.

8

نجح دبا في التعاقد مع ثمانية لاعبين هم عبد الرحيم أهلي، محمد سيف، سالم الحمادي، أحمد خميس، سالم عبد الله، سعيد راشد، ياسر عبد الله، درويش أحمد

2

ضم النواخذة الثنائي المغربي يحيى جبران مغربي والبرازيلي جوليهرام شيتيني بر فيما تم تجديد عقود كل من الأردني ياسين البخيت والمغربي إدريس فتوحي مغربي

نتائج الموسم الماضي

الفريق لعب فاز خسارة تعادل عدد الأهداف

عليه النقاط

دبا الفجيرة 22 5 11 6 21

36 21

--------

اتحاد كلباء

التأسيس 1972

سعة الملعب: 8000 متفرج

الإنجازات

سيكون لاعبو اتحاد كلباء أمام تحد جديد يتمثل في كسر قاعدة الهبوط التي ظلت تلازم النمور، خلال أربعة مواسم ماضية ومنذ تأهل الفريق لأول مرة لدوري المحترفين 2009/ 2010 لم يصمد، فعاد من حيث ويكرر ذات السيناريو في ثلاثة مواسم أخرى لم يستفد فيها النمور من أخطائهم السابقة.

7

ضم كلباء حتى الآن 7 لاعبين مواطنين هم حمد الحمادي، عمر الخديم، وليد أحمد، عادل الحمادي، حسن يوسف، راشد ناجم، راشد محمد

3

تعاقد كلباء مع ثلاثة أجانب هم فلورنتينو ماتي روماني، الان سانتوس برازيلي، بيرزوفيتش كرواتي المدرب: جورفان فييرا الفجيرة

نتائج الموسم الماضي

الفريق لعب فاز خسارة تعادل عدد الأهداف

عليه النقاط

اتحاد كلباء 22 13 2 7 44

22 46

.................................................

الفجيرة

تأسس نادي الفجيرة عام 1968 وتم إشهاره عام 1972. تأهل الفريق لدوري المحترفين موسم 2006/ 2007، وخلال شهر مارس الماضي احتفل النادي بيوبيله الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه.

المدرب: التشيكي ايفان هاشيك

11000: متفرج سعة الملعب

الإنجازات

منذ تأسيس النادي حصل الفجيرة على لقب دوري أندية الدرجة الثانية 4 مرات1985/ 1986 و1989و1990 وتأهل عام 99 /2000

تأهل موسم 2014/ 2015 لدوري الخليج العربي

خلال الموسم الماضي 2017/ 2018 بلغ الذئاب دوري الأضواء.

7

ضم الفجيرة عدداً كبيراً من اللاعبين المواطنين أبرزهم حمدان قاسم، حميد أحمد، عبد الله إسماعيل، عبد الله النوبي، خليفة عبد الله، سالم سيف، عبد الله الكعبي الأجانب

3

تعاقد الفريق مع ثلاثي أجنبي: الجزائري محمد بن يطو، البرازيلي جورجي سيلفا، البرازيلي قبرائيل دي سوزا واستمرار الفرنسي عمر كوسوكو.

نتائج الموسم الماضي

الفريق لعب فاز خسارة تعادل عدد الأهداف

عليه النقاط

الفجيرة 24 13 0 11 40

22 50