دا سيلفا: نجوم «السامبا» سر توقيعي لحتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد البرازيلي جيلمار دا سيلفا محترف حتا الجديد أن الكرة الإماراتية متطورة، بدليل وجود عدد من اللاعبين البرازيليين الذين ينشطون في مختلف الأندية في الإمارات، مشيراً إلى أن لديه علاقة جيدة مع كايو لاعب الوصل وهو لاعب مميز، متمنياً تقديم مستوى مميز في دوري الدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي حتا للإعلان عن التعاقد مع الثنائي البرازيلي لوان دوسانتوس قادما من نادي ماديرا البرتغالي، وجيلمار دا سيلفا الذي خاض تجربتين في السعودية مع ناديي الرائد والخليج، وستكون مدة التعاقد مع كل واحد منهما عاما قابلاً للتجديد، وجرى توقيع العقود في مقر النادي أول من أمس بحضور علي عبد الله البدواوي عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي والذي وقع على العقود مع اللاعبين.

من جهته قال علي عبد الله البدواوي إن النادي جدد عقد اللاعب لاحج صالح ليستمر مع الفريق في الموسم المقبل، كما أمن على استمرار الحارس درويش محمد وتعاقد مع الحارس سعيد صادق قادما من الفجيرة.

وأضاف البدواوي إن التعاقد مع الثنائي البرازيلي جاء بعد توصية المدرب نيناد فانيج المدير الفني للفريق بعد أن شاهد لهما عدداً من التسجيلات خلال مشاركتهما ناديهما في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن موعد بداية إعداد الفريق والمعسكر الخارجي سينطلق في ملعب الفريق يوم 4 أغسطس المقبل وسيستمر حتى 7 سبتمبر موعد المغادرة لإقامة معسكر إعدادي خارجي والذي سيكون في مصر أو السعودية.