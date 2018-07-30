بعثة الظفرة تصل إلى ألمانيا

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي الظفرة أمس إلى مدينة إنغولشتات فيلج الألمانية لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد ويستمر حتى 19 أغسطس المقبل، ويرأس البعثة فارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم والجهاز الفني بقيادة الصربي المدرب فوك راسوفيتش، وضمت حراس المرمى الثلاثة عبدالله سلطان، زايد أحمد الحمادي وخالد السناني، واللاعبين عبدالله الصيعري، خلف الحوسني، عبد الرحمن يوسف، خالد بطي، حمد المرزوقي، خالد الدرمكي، سعيد الكثيري، سلطان السويدي، فيصل مراد، سهيل المنصوري، حميد المسماري، بدر العطاس، أمين العطوشي، ميليسي، غوديز، رودريغيس، علي رشيد النقبي، أحمد علي، سعيد الرواحي وإبراهيم سعيد مسعود. وسيخوض الفريق أربع مباريات تجريبية خلال فترة المعسكر.