العنبري يسد ثغرات الشارقة

المصدر: دوسلدورف ـ البيان الرياضي

يواصل فريق الشارقة تدريباته في معسكره الخارجي الذي تحتضن المرحلة الأولى منه مدينة دوسلدورف الألمانية، وقد تدرب الفريق على فترتين أول من أمس، حيث كانت الفترة الصباحية مقتصرة على تقوية الجانب البدني لدى اللاعبين من خلال التدريب في صالة الجمنازيوم التابعة لمقر إقامة البعثة، فيما جاءت الحصة التدريبية المسائية على الملعب الفرعية لاستاد سبريت أرينا، حيث أشرف المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري عليها وركز من خلالها على سد الثغرات وحل السلبيات التي ظهرت في المباراة الودية السابقة.

ومن جانب آخر وصل أحمد مبارك الجنيبي مدير شؤون الاحتراف بنادي الشارقة لكرة القدم لمقر بعثة الفريق الأول في دوسلدورف يرافقه عبدالله الحمادي مسؤول العلاقات العامة في النادي، وجاءت زيارته للاطمئنان وتقييم جدول المعسكر، حسب ما تم التخطيط له مسبقاً كما التقى اللاعبين وهنأهم على النتيجة الإيجابية التي حققوها في أولى تجاربهم الودية وشدد على ضرورة بذل كل ما لديهم كلاعبين الفريق والنادي لتحقيق الرؤية الموضوعة من قبل الإدارة العليا للنادي.

تحضير

من ناحية أخرى غادرت بعثة نادي الشارقة للمراحل السنية لكرة القدم البلاد أمس متوجهة إلى صربيا للانتظام في معسكر يستمر حتى 18 من شهر أغسطس المقبل في إطار الاستعدادات للموسم الجديد وتضم البعثة 62 لاعباً إضافة للجهازين الفني والإداري.وأكد رضا عباس عضو مجلس إدارة شركة الكرة مشرف المراحل السنية ورئيس البعثة أنه تم وضع برنامج متكامل للمعسكر تحت إشراف المدير الفني جمعة ربيع وعضو اللجنة الفنية بالنادي.